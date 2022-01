Austria e Svizzera, quando il turismo è di casa

Se poggiamo gli occhi la testa un attimo sulla cartina geografica possiamo notare che a nord dell’Italia ci sono due piccoli Stati incastonati fra le montagne: Austria e Svizzera. Non si tratta solo di sapere con cosa confina l Italia; sono due mete turistiche importanti soprattutto nel periodo invernale, ma in via di sviluppo anche per i tanti frequentatori estivi.

Organizzare una vacanza in questo luoghi significa visitare posti molto belli e caratteristici della montagna; usanze, città, stazioni sciistiche proprio al confine Italia Austria o Svizzera. Ma anche curiosità di due luoghi che fanno gola a milioni di turisti non solo italiani, che sfruttno la frontiera Italia Austria per esempio, ma anche di tutto il mondo.

Vienna con i suoi mercatini e i quattro cantoni caratterizzano Austria e Svizzera

Il nostro viaggio parte attraversando la frontiera Austria Italia, e dirigendoci verso la capitale Vienna. Nella più grande città del Paese ecco che a dicembre sorgono i bellissimi e meravigliosi mercatini che sono popolati da milioni di persone, quindi meta turistica preferita. In questi mercatini di Natale si può comprare di tutto ma i special modo oggetti particolari che riguardano la festa natalizia. L’Austria presenta anche altre città mete turistiche durante tutto l’anno; basta attraversare il confine austriaco per arrivare a Linz e Graz che regala ai turisti un ampio casinò.

Anche la Svizzera non è da meno, dato che condivide con Austria confini, quindi lo stesso scenario. Regala molti posti tranquilli per un soggiorno breve o lungo, ma sempre di grande tranquillità.

La capitale è Berna, ma noi vogliamo spingerci soprattutto nel cantone italiano; basta vedere il confine Italia Svizzera cartina per individuare troviamo Locarno, Lugano e il caratteristico paesini di Losone.

Inoltre, l’Italia confina con il cantone francese; ecco Basilea, dove si possono visitare monumenti davvero molto particolare. Così come nel cantone tedesco dove Zurigo, città più a nord di tutte, offre vari servizi non solo a livello di monumenti ma anche di ristorazione.

Austria Svizzera e turismo invernale… ma non solo

Svizzera Austria e Italia, nell’arco alpino, sono frequentate soprattutto nel periodo invernale quando la neve invade il Paese. Forse non ci si fa caso, per noi che viviamo qui, ma l’arco apino ha alcune delle migliori piste da sci al mondo; oltre a paesaggi mozzafiato. Il confine Austria Italia non è solo un luogo di passaggio: è uno spettacolo della natura. Ecco perchè attraversare i confini Austria Italia è già di per sè un viaggio che vale la pena fare; e se non volete attraversare le frontiere, basta fermarsi in Trentino Austria.

Ma Svizzera e Austria sono luoghi da visitare anche in estate. Una delle attrazioni è il clima: bello di giorno, ma mai afoso. attenzione però la notte, quando potete imbattervi in veri e propri temporali. Ovviamente, sono luoghi ideali per escursioni a pidi fra i monti; munitevi di una cartina Austria Italia, e vi accorgerete che potreste quasi passare fra i due Stati anche passeggiando su sentieri di montagna.