Automotive, settore in salute grazie anche alle evoluzioni delle componenti

L’automotive è uno dei settori più importante dell’economia italiana, capace da solo di generare oltre il 10% del Pil nazionale, e sta reggendo ai colpi della pandemia e delle successive crisi grazie anche alle evoluzioni produttive, che hanno ad esempio consentito la commercializzazione di modelli di pneumatici sempre più efficienti. Se ne è parlato ad Autopromotec 2022, la manifestazione dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico che si è chiusa nelle scorse settimane a Bologna.

La tecnologia rafforza l’automotive

Uno degli ambiti in cui la tecnologia offre un supporto concreto allo sviluppo dell’automotive è la produzione degli pneumatici: oggi, quello che resta l’unico elemento di contatto tra il veicolo e la strada si avvantaggia dell’applicazione di sistemi di connettività, che permette (e permetterà nel futuro prossimo) di tenere costantemente monitorato la situazione delle coperture, avvertire il guidatore di eventuali pericoli tra qui sconnessioni dell’asfalto, gestire la programmazione della manutenzione e, dal punto di vista dei gommisti, offrire un servizio tailor-made.

Nella quotidianità, poi, la tecnologia ha sicuramente offerto un supporto nel corso dei lunghi mesi di lockdown, aiutando le persone a reperire i prodotti necessari per le proprie esigenze: non è un caso, per fare un esempio, che le vendite di pneumatici online siano nettamente aumentate, tanto che la piattaforma euroimportpneumatici segnala un incremento del 30 per cento dei dati del 2021 rispetto a quelli del 2020.

Un mercato sempre più digital

La digitalizzazione del mondo aftermarket automotive è stata un dato di fatto anche ad Autopromotec 2022, come confermano alcuni numeri: solo nei primi 5 mesi del 2022, il sito web della manifestazione ha raggiunto quota 285.733 visitatori unici (rispetto ai 234.868 del 2019) e più di 2.411.625 pagine visualizzate. Inoltre, un numero notevole di utenti ha seguito l’edizione 2022 attraverso i canali social: sempre nell’arco dei primi 5 mesi dell’anno, i profili digital Autopromotec hanno totalizzato 58.369 interazioni e un totale di 2.074.809 visualizzazioni dei post.

Che cos’è Autopromotec

All’interesse virtuale ha fatto seguito l’ottimo riscontro fisico ottenuto dalla manifestazione, che nei 4 giorni di fiera bolognese (uno in meno rispetto all’edizione 2019) ha coinvolto 75.141 operatori professionali, di cui il 15% provenienti da 116 paesi del mondo, e 1.311 aziende partecipanti, 31% delle quali provenienti da 46 paesi del mondo.

Numeri che confermano Autopromotec 2022 come percorso nel cuore dell’aftermarket automotive, con le sue più recenti novità, ma anche come piattaforma privilegiata per lanciare uno sguardo attento verso il futuro, attraverso l’analisi e il confronto sulle tendenze che caratterizzano il settore. Per ogni operatore, la visita di Autopromotec rappresenta infatti un’esclusiva vetrina internazionale di tecnologia e innovazione, un momento di aggiornamento tecnologico e professionale, che fonda le proprie basi su una panoramica esclusiva dei più recenti prodotti, tecnologie e servizi, presentati direttamente dai protagonisti del mercato, ma anche sui momenti di approfondimento e confronto offerti dai numerosi workshop e convegni in programma.