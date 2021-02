Belen: “Da single sono impazzita, sto bene in coppia”

Lei 36 anni, lui 26, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono la coppia del momento da ormai quasi un anno. I due si sono conosciuti quest’estate ed è scattata subito la scintilla. A suggellare definitivamente il loro amore, poi, è arrivata la gravidanza di Belen, che ormai ha raggiunto il quinto mese. Sui social, la Rodriguez appare felice e spesso condivide con i fan le foto del suo pancione.

Recentemente intervistata dalla rivista Chi, la showgirl ha ripercorso la sua storia d’amore con Antonino, confessando anche di preferire avere una relazione, piuttosto che stare da sola.

Ha detto:

E ha continuato:

Per me è stato un colpo di fulmine, da quella sera non mi sono più staccata da lui. Era un periodo in cui non volevo saperne di nessuno, mi ero lasciata da sei mesi e facevo le cose che fanno tutti in quei momenti, cercavo spensieratezza e non avevo voglia di impegnarmi. Ma, per quanto mi dipingano come una che è stata con cinquanta uomini, ho avuto solo storie lunghe, 4-5, che tutti conoscono. Non sono fatta per i flirt, non mi divertono le storielle, ci ho provato un paio di volte, ma non mi è piaciuto. Sono fatta per stare in coppia, se decido che uno deve essere il mio uomo, esiste solo lui. Da single sono una trottola impazzita, in coppia ritrovo il mio equilibrio.