Belen Rodriguez: sensuale quarantena per il Covid19 per i fan su Instagram, ma le critiche non mancano

Essere chiusa in casa forzatamente causa Covid19 è diventata per la showgirl argentina Belen un’occasione per prendersi una vacanza di tutto relax stando in famiglia e direttamente dal suo terrazzo si gode il sole di Milano, mentre si mostra felice con tanto di bikini ai tantissimi fan che la seguono.

In casa con Belen c’è Stefano De Martino, che prende il sole insieme a lei. Il figlio Santiago e i genitori di lei, Veronica Cozzani e Gustavo, che passano gran parte del tempo con il bimbo.

Belen nel frattempo si gode il sole insieme a suo marito in terrazza, ricevendo moltissimi complimenti per il fisico ma anche qualche critica di tanti fan che hanno fatto sapere del perchè tutta questa felicità e serenità in un momento cosi particolare che sta passando l’Italia intera.

Infine, nonostante le critiche, ricordiamo che per l’emergenza Covid19 anche la Rodriguez con il marito hanno promosso tramite i social la raccolta fondi aperta per aiutare la terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli.

