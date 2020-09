Bergamo, sorpreso con una prostituta dà ai carabinieri il nome del fratello: scatta maxi-multa da 10mila euro

E’ stato trovato dai carabinieri in compagnia di una prostituta sulle strade della Bassa Bergamasca e, forse immaginando di poter così evitare ulteriori problemi, ha deciso di dare le generalità del fratello. Il trucco è stato però rapidamente scoperto e la trovata è costata all’uomo una multa di 10mila euro, oltre che una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e per falsa attestazione a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato durante una serie di controlli dei carabinieri di Bergamo e Treviglio lungo la provinciale 122, nella zona di Calcinate, Mornico al Serio, Ghisalba e Cologno al Serio.

I militari hanno identificato 15 prostitute, quasi tutte di origine rumena, e una cinquantina di automobilisti. Otto le sanzioni per violazione delle norme anti-prostituzione diramate dai sindaci della zona. Altri quattro automobilisti sono stati multati per violazioni varie del codice della strada.

