Calciomercato: Kane medita l’addio, destinazione Juventus e Inter?

In Inghilterra ne sono sicuri al 100%: il fortissimo centravanti inglese Harry Kane potrebbe ben preso salutare il Tottenham sopratutto se il club dovesse non qualificarsi alla prossima Champions League.

Stando a quanto rivelato dai colleghi i tabloid d’oltremanica la punta inglese punterebbe al trasferimento a una big del calcio europeo. Il Manchester United è in pole, ma anche i Red Devils, ora come ora, non giocherebbero la prossima Champions League. Motivazione per il quale sul bomber c’è l’attenzione di altri top club come Real Madrid, Barcellona, City, PSG, ma anche Inter e Juve, che seguono l’evolversi della situazione e sarebbero pronte a mettere sul piatto milioni per portare in Italia Kane.

Vedremo come si evolverà la situazione. Vi terremo aggiornati.

