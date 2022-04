Camilla di Forum, chi è? Valletta, di chi è figlia, chi è il padre

Camilla è uno dei volti più noti e famigliari della trasmissione televisiva Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, in onda dal lunedi al sabato su Canale 5.

Chi è Camilla di Forum

Nata nel 1994 a Roma ha frequentato il liceo classico per trasferirsi subito dopo a Milano. Come lei stessa ha raccontato più volte, nella vita ha sognato di fare diversi mestieri, dall’avvocato alla stilista, ma la sua vita ha poi preso un’altra direzione, grazie anche alla passione che ha sempre avuto per il mondo dello spettacolo.

La carriera

Una volta arrivata a Milano Camilla ha iniziato il suo percorso lavorativo in una nota casa di produzione. L’esperienza è durata per un po’, ma vuoi la nostalgia della capitale, vuoi altro, Camilla decide di tornare a Roma, dove diventa un volto stabile all’interno della trasmissione di Canale 5 “Forum” come “valletta”.

La sua grande passione per la musica, la convince a tentare anche la strada della radio. Decide infatti di mettersi in gioco e di tentare la carriera ad RTL 102.5… La bravura e la fortuna l’hanno aiutata, infatti Camilla nel 2019 entra a far parte del team di RTL 102.5, conducendo insieme ad Edoardo Donnarunna “Miseria e Nobiltà”..

Ama fare spot, la moda e viaggiare e non nasconde la sua passione per la cucina.

Il fidanzato

Di come conduce la sua vita lontano dalle telecamere e dai microfoni radiofonici non si sa molto. Quello che è certo è che Camilla è super fidanzata con Riccardo, suo caro amico di infanzia, con cui si è persa di vista per molti anni e poi ritrovata per non lasciarsi più.

Il ragazzo è un ingegnere, dunque, lontano dal mondo dello spettacolo e convivono dal 2018.

Chi è il padre di Camilla?

Ma chi è davvero Camilla di Forum? La ragazza è la figlia di Massimo Ghini, nata da una brevissima relazione intercorsa tra l’attore e Federica Lorrai. I suoi genitori si sono separati quando lei e il fratellino avevano solo 10 mesi, il fratello è suo gemello e si chiama Lorenzo. Inoltre ha un’altra sorella di nome Margherita a cui pare sia legatissima e un altro fratello più grande, frutto di una famiglia piuttosto allargata.

I rapporti tra il padre e la madre

Massimo Ghini e la sua prima moglie Federica Lorrai sono stati insieme nei primi anni degli anni novanta, una volta terminata la storica relazione tra l’attore e Nancy Brilli. La vita privata della Lorrai non è molto nota, ma da queelo che hanno raccontato più volte i giornali, tra i due non è corso buon sangue dopo la separazione.

Nei primi anni duemila infatti Massimo Ghini ha denunciato la sua ex moglie per estorsione, da parte sua è partita una controdenuncia, a caua del mancato versamento degli alimenti. Quest’ultima azione ha visto gli uomini dell’arma porre sotto sequestro i beni dell’attore. Da quel che sappiamo i rapporti tra loro sono tuttora molto tesi.

Il suo amore per la tv lo ha di certo preso dal padre, inffati, è stato con lui che ha debuttato sul piccolo schermo con la serie “Raccontami”.

E’molto attiva anche sui social e vanta più di 45.000 followers. E’ proprio dai suoi profili che si denotano le passioni di Camilla Ghini, dove non perde occasione per postare le foto di paesaggi mozzafiato incontrati durante i suoi viaggi, le sue partite di tennis e i piatti che si diletta a cucinare quando non ha impegni lavorativi.