Capsule Light Collection, la collezione della linea HEVIK per il mondo delle due ruote

Capsule Light Collection è la collezione, disponibile dal maggio 2021, della linea HEVIK per il mondo delle due ruote acquistabili presso gli store dei rivenditori e sul sito e-commerce. Per affrontare la difficile situazione dovuta all’emergenza Covid-19, il brand di Brescia mette in campo soluzioni che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo per tutti gli utenti. Sono cinque i modelli iconici di riferimento: Stelvio Light, Stelvio Light Lady e Ikaro Light, d’ispirazione Adventure, Scirocco Light e Scirocco Lady dall’anima Urban.

Stelvio Light

La giacca Stelvio Light è la giacca pensata per l’estate. E’ dotata di uno strato interno sfoderabile, un sistema di aerazione con quattro prese d’aria, due anteriori e due posteriori, che si possono richiudere con la zip in modo da avere una termoregolazione naturale per il clima mite. Inoltre due tasche poste sul davanti impermeabili e una interna facile da raggiungere anche esternamente. La giacca ha un fitting che può essere personalizzato grazie alle regolazioni a bottone sulle maniche e le maniche a strappo. Inoltre è dotata di chiusura al collo con bottoni e una tasca capiente per il paraschiena. Per lui, taglie: S-XXXXL. Colori: nero, nero/grigio, nero/giallo fluo. Prezzo: € 169,00. Per lei Stelvio Light Lady ha le stesse caratteristiche tecniche. Taglie: XS-XXL. Colori: nero, nero/grigio, nero/giallo fluo. Prezzo: €169. Le due versioni hanno un taglio diverso.

Giacca Scirocco Light

Giacca Scirocco Light è una giacca adatta alla bella stagione. E’ completamente realizzata in poliestere con zone hard mesh per affrontare sia la pioggia sia il sole e consentire una giusta traspirazione, collo in neoprene e bottoni per la chiusura. La giacca ha inserti riflettenti e la predisposizione per l’aggancio del pantalone che è certificato EN 17092:2020 in classe A. E’ disponibile in versione total black, nero/giallo fluo o in grigio con inserti giallo fluo. Taglie: S-XXXXL. Prezzo: € 114,00. Scirocco Light Lady offre un modello più femminile. Per lui Taglie: XS-XXL. Prezzo: € 114,00.

Ikaro Light

Ikaro Light, la giacca per quando fa caldo. E’ fornita di protezioni viscoelastiche, certificate, su gomiti e spalle ed è predisposto per inserire il paraschiena. Ha una zona a rete sul torace, sulla schiena e nelle maniche ed è realizzata in poliestere. Ha un’ottima tenuta antipioggia indossabile anche sopra la giacca. Vita e maniche regolarizzabili per una migliore vestibilità. Disponibile in nero, nero/grigio o nero/giallo fluo, la giacca è certificata con la normativa armonizzata per EN 17092:2020 in classe A. Taglie: S-XXXXL. Prezzo: € 149,00.

Tucson

Tucson, il pantalone per lui e per lei dalla vestibilità stretta e lavaggio stone wash dedicata agli appassionati di Cafè Racer. Le protezioni di cui è dotata la giacca sono omologate CE a norma EN 1621-1:2021 di 1° livello regolarizzabili, alle ginocchia, in altezza grazie allo strap. Ha la predisposizione delle protezioni per i fianchi. Disponibile anche nella versione Lady che è stata creata per adattarsi alle forme del corpo femminile. E’ certificato secondo la normativa armonizzata pr EN 17092:2018 in classe A. Per lui: taglie: 46-58. Prezzo: € 84,00. Per lei: taglie: 40-50. Prezzo: € 84,00.

Wrap

Wrap è il casco modulare da abbinare, anche nei colori, alle giacche Stelvio Light e Ikaro Light. E’ realizzato in materiale temoplastico e assicura comodità e sicurezza per i lunghi viaggi. E’ dotato di presa d’aria superiore, estrattore superiore, paravento, visierino parasole, mentoniera alzabile, paranaso e chiusura con cinturino micrometrico. Il casco è disponibile nelle varianti nero/giallo e bianco/nero. Taglie: XS-XXL. Prezzo: € 139.

Tread

Tread, il casco da indossare nei viaggi durante la bella stagione. Ha una doppia visiera protettiva, è il più adatto per la giacca Scirocco. Ha un comodo sistema di aerazione, le prese aria regolabili frontali e un estrattore posteriore, le quattro fessure di uscita sono coperte da una retina metallica. La visiera principale arriva al collo per una maggiore sicurezza. Taglie: XS-XL. Colori: bianco/nero, grigio/giallo fluo. Prezzo: € 85.

Il Brand

Il brand HEVIK nasce nel 2013 grazie all’esperienza professionale e al tocco femminile dell’imprenditrice bresciana HendriKa Visenzi. Grazie a elementi originali, a scelte tecniche mirate alla sicurezza e alla praticità, rendono i prodotti HEVIK ideali per il mondo della moto e dello scooter senza perdere di vista un tocco di moda adventure, café racer e urban.