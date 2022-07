Carta prepagata, perché è consigliata a privati e aziende?

In un mondo tecnologico e sempre più veloce, moltissime persone hanno deciso di avvalersi a sistemi differenti che riguardano anche pagamenti digitali con carte prepagate.

Uno strumento innovativo che permette non solo di pagare in totale sicurezza, ma anche di non spendere più soldi del budget preventivato. Scopriamo insieme come funziona una carta prepagata e perché usarla? La parola agli esperti.

Perché utilizzare una carta prepagata?

Si utilizza una carta prepagata, come accennato, proprio per salvaguardare le spese di viaggio e ogni tipo di acquisto online o via POS. Può essere una carta aziendale distribuita ai collaboratori oppure personale, con un quantitativo di denaro limitato e controllato.

Inoltre è ottimale per i ragazzi più giovani, così che i genitori possano dar loro una carta prepagata da spendere durante le ore fuori casa o all’Università, ma anche in viaggio da soli.

Ovviamente non tutte le carte prepagate sono uguali, ognuna con caratteristiche differenti che dovranno essere commisurate alle reali necessità di ogni singolo individuo. Il nostro consiglio è di svolgere una ricerca accurata in merito, con l’invito a consultare le recensione delle migliori carte prepagate con IBAN sul sito carteconti.it e scegliere quella adatta alle proprie esigenze.

Per i privati si tratta di una sicurezza aggiuntiva controllata per i propri conti, mentre per i collaboratori un grande vantaggio anche per dimostrare le spese senza problemi. Non ci dovranno più essere dei budget imposti o timore di sforare il limite, perché oltre una certa soglia la carta non erogherà denaro. Inoltre si può ricaricare velocemente tramite applicazione, tenendo tutti i conti sotto controllo.

Differenza tra carta di credito e carta di debito

La differenza tra una carta di credito e una di debito è palese, perché la prima è studiata per essere un comodo strumento finanziario per salvaguardare i propri pagamenti. Le differenze sostanziali sono le seguenti:

La carta di credito permette di trasferire il denaro al venditore e la banca anticipa la somma, per poi prelevarla dal conto corrente del soggetto interessato;

permette di trasferire il denaro al venditore e la banca anticipa la somma, per poi prelevarla dal conto corrente del soggetto interessato; La carta di debito attinge direttamente dal conto corrente e può erogare denaro a disposizione sul conto;

attinge direttamente dal conto corrente e può erogare denaro a disposizione sul conto; La carta prepagata non è legata ad alcun conto corrente, al suo interno viene versata una somma di denaro che andrà a scalare man mano che si effettuano degli acquisti.

È una categoria ad oggi molto usata, non solo dai privati ma anche dalle aziende che vogliono tenere i conti dei dipendenti sotto controllo. Il successo delle carte prepagate si accosta pienamente a quelli che sono i pagamenti online, per ogni tipo di acquisto su e-commerce. In effetti, questo è il metodo di pagamento più sicuro considerando che non ha una disponibilità alta di denaro e non è associato ad alcun conto.

I trasferimenti di denaro sono molto rapidi e i costi sono bassi, così da poter abbracciare ogni tipo di necessità.

Come funzionano le carte prepagate

Ci sono varie tipologie di carte prepagate, come anticipato, ognuna delle quali con funzionalità e caratteristiche differenti. Ad ogni modo è importante sapere che le carte prepagate funzionano come una normale carta di debito o credito, attingendo da una somma che è stata versata.