Skincare routine per la pelle a tendenza acneica in 5 step

Se la nostra pelle è caratterizzata dalla comparsa frequente di imperfezioni (come punti neri o punti bianchi) e arrossamenti, allora potremmo avere una pelle a tendenza acneica.

Questa tipologia di pelle si contraddistingue anche per un’eccessiva produzione di sebo, che dà alla pelle un aspetto lucido.

Possiamo, però, adottare una skincare routine con prodotti appositi per trattare il problema.

Ecco come trattare correttamente la pelle a tendenza acneica.

Come si caratterizza la pelle a tendenza acneica

La pelle a tendenza acneica è solitamente una pelle grassa, contraddistinta da un’eccessiva produzione di sebo e dalla presenza di imperfezioni.

La pelle, quindi, ha solitamente un aspetto lucido, opaco e poco uniforme.

Sono spesso frequenti anche i pori dilatati, che possono diventare punti neri o bianchi, se vengono a contatto con le diverse impurità che si posano sul nostro viso ogni giorno.

Si tratta di una condizione spesso comune durante l’adolescenza, a causa delle variazioni ormonali.

Ma ci sono altri fattori che concorrono alla pelle a tendenza acneica, come lo stress, la genetica, l’assunzione di una certa tipologia di farmaci, l’inquinamento e l’utilizzo di prodotti aggressivi sulla pelle.

Quale skincare routine adottare per una pelle a tendenza acneica

Se abbiamo una pelle a tendenza acneica, caratterizzata da imperfezioni ed eccesso di sebo, possiamo adottare una skincare routine mirata, per risolvere il problema.

Ecco i cinque step per prenderci cura della nostra pelle.

Detersione

Come sappiamo, la detersione è un momento molto importante, nella nostra skincare routine, perché andiamo a eliminare tutte le impurità che si posano sulla pelle durante il giorno e la notte, come residui di make-up, cellule morte, sebo in eccesso, particelle di smog e polvere.

Queste impurità, se non vengono eliminate, possono depositarsi nei pori e formare delle imperfezioni.

Per detergere la pelle a tendenza acneica, utilizziamo un detergente dalla formula leggera, preferibilmente con una texture in gel, contenente attivi sebo-regolatori. In questo modo, non solo andremo a eliminare le impurità dalla pelle, ma elimineremo il sebo in eccesso.

Tonico

Come ultimo step della fase della detersione, non può di certo mancare il tonico.

Si tratta, infatti, di un prodotto essenziale, perché riequilibra il PH naturale della pelle, ha una funzione astringente e stimolante e aiuta la pelle a prevenire la comparsa di imperfezioni.

Per una pelle a tendenza acneica, scegliamo un tonico arricchito da Acido Salicilico, che riesce ad “asciugare” le imperfezioni e a migliorare il tono della pelle.

Siero

Il siero è un prodotto dalla texture fluida, con una formula ricchissima di attivi, che riescono a penetrare negli strati più profondi della pelle.

Per trattare la pelle a tendenza acneica, scegliamo un siero arricchito da Vitamina C. Si tratta di un attivo che ha una funzione antiossidante sulla pelle ed è in grado di combattere la produzione dei radicali liberi.

Inoltre, la Vitamina C aiuta la pelle a proteggersi contro i danni dell’inquinamento ambientale, che può peggiorare la situazione.

Crema viso

Anche per la pelle a tendenza acneica, bisogna prendersi cura dell’idratazione, in modo da mantenere forte la barriera protettiva che la protegge.

Per non appesantire la pelle, però, scegliamo una crema dalla texture leggera e rinfrescante, che possa comunque mantenerla idratata.

Possiamo scegliere una crema viso con Acido Ialuronico (per idratare la pelle, senza appesantirla) oppure arricchita da un fattore solare, in modo da proteggerci dai raggi UV.

Maschera viso

Se la nostra pelle presenta sebo in eccesso o imperfezioni, possiamo optare per un trattamento mirato e più intensivo con l’aiuto delle maschere viso.

Circa due volte a settimana, possiamo fare una maschera viso con Argilla Pura, che ha un’azione astringente, perfetta per asciugare le imperfezioni e il sebo in eccesso.

Alcuni errori da non commettere se abbiamo la pelle a tendenza acneica

Per non peggiorare la situazione di una pelle a tendenza acneica, è importante non saltare mai lo step della detersione. Le impurità che si posano sulla pelle ogni giorno, se non vengono eliminate, possono portare alla formazione di nuove imperfezioni, ma anche ad arrossamenti e irritazioni.

È altrettanto importante non utilizzare formule troppo ricche, soprattutto nei trattamenti idratanti. Formule di questo genere, infatti, possono ostruire i pori e portare a un aumento delle imperfezioni.

Evitiamo anche di esporci eccessivamente al sole, perché potrebbe peggiorare la tendenza acneica. Applichiamo, quindi, quotidianamente un fattore solare con SPF 50 per proteggerci dai raggi UV.