Cattivissimo me 4: quando esce? Trama, cast e dove vederlo

Dopo ben 14 anni dall’uscita del primo film e 5 dall’uscita del terzo, la fortunatissima miniserie Cattivissimo me avrà finalmente un seguito: il magazine Collider ha da poco annunciato ufficialmente l’uscita di Cattivissimo me 4. La serie, che fin da subito ha fatto registrare incassi milionari al botteghino, ha esordito nel 2010 catturando l’attenzione di grandi e piccini. I riuscitissimi personaggi dei Minions, simpatici e minuscoli esserini gialli dagli enormi occhi e dagli occhiali ancor più grand, si sono trasformati rapidamente in un vero e proprio fenomeno modaiolo e mediatico. Questo nuovo episodio segna il 15° anno di collaborazione fra Illumination Entertainment e Universal Studios.

Quando esce e quale sarà la trama di Cattivissimo me 4

Secondo il magazine, la nuova pellicola uscirà il 23 luglio 2024. Naturalmente, visto l’enorme anticipo rispetto alla data di uscita, non è ancora trapelata alcuna informazione circa la trama e il cast del film; tuttavia, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe sicura la presenza di Steve Carell come voce di Gru, protagonista delle avventure dei Minions e finora, in Italia, interpretato da Max Giusti. Inoltre, si ipotizza anche il ritorno di nomi noti quali Steve Coogan, Miranda Cosgrove, Pierre Coffin e Kristen Wiig. Anche la regia dovrebbe essere nuovamente affidata a Chris Renaud, che ha già diretto Cattivissimo me 1 e 2 e che sarà affiancato da Patrik Delage. A curare la sceneggiatura sarà Mike White, mentre la produzione sarà affidata a Chris Meledandri.

Per i pochi che non conoscano la storia, la formula di Cattivissimo me è incentrata sulla figura di Gru, un delinquente ravveduto che si trova in grandi difficoltà e che, sposatosi, suo malgrado, diventa padre di tre figli e si ritrova a lavorare come agente segreto. Lo strambo personaggio finisce per allearsi con il fratello Dru nella lotta contro un delinquente che non si è affatto pentito. Le avventure di questa banda di simpatiche canaglie sono diventate così popolari da ispirare una serie infinita di progetti: gadget, videogiochi, parchi tematici e perfino un sequel intermedio che spiega in che modo Gru ha intrapreso la strada della criminalità: Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, uscito lo scorso 18 agosto.

Dove sarà possibile vedere la pellicola

Come si può facilmente immaginare, Cattivissimo me 4 verrà trasmesso innanzitutto nelle sale cinematografiche; i produttori sperano di bissare e moltiplicare i galattici incassi dei precedenti episodi. Tuttavia, gli appassionati delle piattaforme di streaming online possono stare tranquilli: Netflix sarà di certo una delle prime ad accaparrarsene la disponibilità. I concorrenti non staranno certo a guardare: il film sarà visibile anche su piattaforme come TIMVision, Prime Video, Rakuten e iTunes. Si prevede che il film arrivi sulle piattaforme in streaming circa 6 mesi dopo l’uscita al cinema.

Nel frattempo, gli spettatori più impazienti possono ingannare l’attesa godendosi il divertentissimo Minions 2. Questo ripercorre le tappe della conversione di Gru in supercriminale senza scrupoli, sognata fin dall’infanzia e avvenuta grazie all’aiuto della squadra di Minion che Gru ha assunto come suoi collaboratori. Il giovane Gru, che inizialmente viene deriso dalla banda dei Malefici 6 che lo ritengono troppo piccolo per essere cattivo, affronterà una serie infinita di peripezie che lo porteranno a diventare un delinquente per poi tornare sulla retta via.