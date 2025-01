Chi è Loredana Errore: vita privata, carriera, incidente

Loredana Errore è una cantante rumena naturalizzata italiana che ha conosciuto la notorietà grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La storia di Loredana Errore

Loredana Errore è nata a Bucarest, in Romania, il 27 ottobre del 1984.

Trascorre i primi due anni di vita in un orfanotrofio di Bucarest, in quanto abbandonata dai genitori naturali, poi viene adottata da una coppia di Agrigento.

Trasferitasi in Italia, oltre all’amore dei nuovi genitori, trova anche l’opportunità di dedicarsi alla sua grande passione, il canto.

La carriera di Loredana errore

Sin da giovanissima è attratta dal mondo della musica e vuole farne parte.

Partecipa a diverse competizioni canore tra cui: il festival di Napoli nel 2001, il festival Cantamare 2004, Cantagiro 2008 e Il Cantagiro – Edizione De Carlo dove si classifica al primo posto nella sezione Cantautori.

Questo le consente di partecipare alla finalissima di Fiuggi e qui ottiene il terzo posto con il brano dal titolo Volo insoluto scritto e composto dalla stessa Loredana.

Nella stagione 2002/2003 Loredana Errore arriva tra i finalisti all’Accademia di Sanremo con il brano L’ha detto Vasco. Purtroppo, però, non riesce a compiere lo step per arrivare sul palco dell’Ariston.

Nel 2008 arriva alle fasi finali del Tour Music Fest diretto da Mogol e vince una borsa di studio con il maestro Luca Pitteri.

E poi il 2009 è l’anno di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Nel 2010 esce il suo primo EP, Ragazza occhi cielo, scritto da Biagio Antonacci.

L’anno seguente esce il suo primo album dal titolo L’errore.

E siamo arrivati a quattro album nel 2020 oltre a un album di cover, il primo per Loredana, nel 2022.

L’incidente stradale

La sua carriera ha subito una brusca, ma fortunatamente temporanea, battuta d’arresto nel 2013.

Nel settembre di quell’anno Loredana Errore rimane coinvolta in un incidente automobilistico che le procura gravi ferito al volto e alla spina dorsale.

In seguito è stata sottoposta anche a un procedimento giudiziario per guida in stato di ebbrezza ma finalmente nel 2017 il tutto si è concluso con la sua assoluzione.