Charlbi Dean, chi è? Morte, malattia, film

Una malattia inaspettata sembra aver stroncato la giovane vita di una star. Charlbi Dean, questi il nome e cognome dell’attrice protagonista della pellicola Triangle of Sadness, ci ha lasciati a soli 32 anni.

In data 29 agosto 2022, a New York, l’interprete è deceduta per via di una strana patologia che l’aveva colpita da molto poco.

Biografia e carriera di Charlbi Dean

Nata in Sud Africa, la Dean ha iniziato molto precocemente la sua carriera. All’età di sei anni, era difatti già una modella. Il suo percorso nel mondo della recitazione è invece cominciato nel 2010. Nel corso della sua storia da attrice, ha dato vita a numerosi ruoli, in diversi film.

Alcune delle pellicole in cui è presente sono visibili sulle piattaforme Sky o Netflix. Il pezzo forte della sua avventura nel mondo della dizione era però arrivato da poco, con la partecipazione come personaggio principale nel film Triangle of Sadness.

Un passo in avanti per la giovanissima diva che non è stato potuto festeggiare. Un trionfo nella sua breve vita che non è stato goduto né vissuto, per via del tragico avanzare di una malattia che ha provocato un inaspettato decesso.

La storia della pellicola narra del classico tradimento che avviene nell’apparente serena esistenza di due coniugi, i cui contrasti nascosti emergeranno durante un naufragio, in cui ogni ordine preesistente sarà sconvolto.