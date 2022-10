Chi è Alessandro Tulli, compagno di Carolina Marconi? Carcere, imprenditore

Il nome di Alessandro Tulli è noto agli appassionati di calcio, mentre, chi segue il gossip, potrebbe conoscerlo principalmente per la sua storia d’amore con Carolina Marconi. Ma, allora, Alessandro Tulli chi è? L’ex calciatore è nato a Roma l’8 aprile del 1982 ed è quindi del segno dell’Ariete. Ha esordito nelle giovanili della Roma e ha militato in alcune squadre serie B. Dal 2014 è il compagno di Carolina Marconi, ex protagonista in televisione del Grande Fratello e adesso tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La coppia è molto unita e vive insieme a Roma e l’ex calciatore è stato sempre vicino alla sua compagna dopo la diagnosi di tumore al seno avvenuta nel 2021.

Alessandro Tulli: vita privata, figli, condanna

Alessandro Tulli e Carolina Marconi sono molto uniti e hanno espresso il desiderio di diventare genitori. Un desiderio che potranno però coronare tra qualche anno. Si è parlato nella casa più spiata d’Italia di una condanna per Tulli per violenza domestica, ma in realtà non è così. La Marconi, nella sua confidenza a Sara Manfuso, si riferiva al suo ex marito, sposato nel 2009. L’uomo è stato denunciato da Carolina per maltrattamenti ed è stato condannato a 20 mesi di carcere.