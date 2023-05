Chi è Emma Heming, moglie di Bruce Willis? Figli, oggi, origini, fisico

Da diverse settimane i fan di Bruce Willis, la star di Hollywood nota per i suoi ruoli di duro in moltissimi film di azione di grande successo, sono in apprensione per le sue condizioni di salute. La star, infatti, è affetta da demenza frontotemporale (malattia nota con la sigla “FTD”), una patologia degenerativa che porta le persone che ne sono affette a perdere il contatto con la realtà e a non riconoscere più i propri cari. Accanto a lui, in questi momenti particolarmente difficili, ci sono i suoi familiari e amici di sempre, ma a prendersi molta cura di lui è l’attuale moglie Emma Heming.

La carriera di Emma Heming

Emma Heming è nata a Malta (ma è di nazionalità britannica) il 18 giugno 1978, è del segno dei Gemelli ed è stata una supermodella. E’ alta 1,78m e ha capelli castani e lunghi. Nella sua lunga carriera nel mondo della moda, Emma Heming ha sfilato per le maggiori maison di alta moda sia italiane che straniere. Tra le maggiori si ricordano: Christian Dior, Emanuel Ungaro, Paco Rabanne, Ralph Lauren e Valentino. Nel 2002 ha sfilato anche per Victoria’s Secret. Inoltre, dopo essersi trasferita in California, ha avuto anche alcuni piccoli ruoli cinematografici ed è proprio sul set di un film che è scattata la scintilla d’amore con Bruce Willis.

Il fidanzamento e il matrimonio con Bruce Willis

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Emma e Bruce si sono innamorati sul set di “Perfect Stranger”, nel 2007, dove lei aveva un piccolo ruolo. Da quel momento i due hanno iniziato a conoscersi meglio e a frequentarsi assiduamente. Emma Heming, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto l’attore molto tempo prima, poiché i due frequentavano la stessa palestra. Dopo il fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2009. Dalla loro unione sono nate due bambine: Mabel Ray nel 2012 ed Evelyn Penn nel 2014.

Curiosità sulla coppia Willis-Heming

Emma e Bruce si sono sposati con una intima cerimonia celebrata alle isole Turks e Caicos, un arcipelago di isole britanniche nell’oceano Atlantico. Alla cerimonia prese parte anche l’ex moglie di Bruce Willis, Demi Moore, e l’allora marito. Demi Moore e Bruce Willis, che hanno avuto tre figlie, Rumer, Scout LaRue e Tallulah Belle, sono rimasti molto legati dopo la separazione. Sembra che le due famiglie vivano in armonia. Tant’è che Demi Moore pare abbia trascorso il periodo di isolamento pandemico proprio a casa dell’ex marito e che ora si sia nuovamente trasferita per stargli accanto in questo difficile momento.

Profilo Instagram

Emma Heming è molto attiva sul suo profilo Instagram, in cui al suo ha aggiunto anche il cognome del marito Willis. Dalle foto e dai video che posta quasi quotidianamente, si evince il suo grande amore per la famiglia e in particolare per il marito. L’ultimo post, infatti, è un collage di immagini e video postato in occasione del compleanno dell’attore. Inoltre, dal profilo Instagram si evince che Emma Heming è fondatrice di un brand di prodotti di bellezza “CocoBaba”, basato sugli effetti benefici del cocco, che dice di aver testato e provato direttamente sul suo corpo.