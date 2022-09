Chi è Emma Straub, figlia di Peter Straub? Scrittrice, lutto, i libri

La scrittrice americana Emma Straub deve parte della sua fama al suo più celebre padre, Peter Straub, ma a soli 42 anni vanta già una discreta produzione letteraria. Insieme al marito è titolare della libreria Books are Magic di Brooklyn, città in cui la coppia e i suoi due bambini vivono. Naturalmente, la romanziera è consapevole di vivere in certa misura all’ombra del padre e attualmente non lo ha ancora eguagliato nella quantità di opere prodotte, molte delle quali sono state comunque tradotte in 20 lingue, ma ha ricevuto alcuni riconoscimenti. In particolare, alcuni titoli fanno parte della prestigiosa lista dei best seller del New York tTmes.

Le opere più apprezzate

La giovane carriera della scrittrice ha avuto inizio nel 2009 con il libro Fly-Over State, pubblicato nel 2009. Questa breve opera, pubblicata dalla casa editrice indipendente Flatmancrooked, non è un vero romanzo, ma consiste in realtà di due racconti lunghi. Nel 2011 esce Other people we married, una raccolta di racconti in cui i personaggi sono delineati come se fossero ognuno il miglior amico dell’autrice e le loro vite vengono seguite a fondo in tutte le loro fasi.

Nel settembre 2012 viene pubblicato il romanzo Laura Lamont’s Life in Pictures: A Novel, tradotto in italiano come L’ultima diva. A maggio del 2014 vede la luce il romanzo The Vacationers: A Novel; anche quest’opera viene tradotta in italiano come I vacanzieri. Nel 2016 e nel 2020 escono altre due opere: Modern Lovers e All Adults Here: A Novel. L’ultimo libro, This Time Tomorrow, è uscito nel maggio 2022.

La scomparsa del padre, Peter Straub

Lo scorso 4 settembre, la scrittrice ha dovuto affrontare la grave perdita del padre Peter, dovuta con molta probabilità a delle complicazioni insorte durante l’intervento chirurgico eseguito per ricomporre una frattura all’anca. Il profondo legame fra i due emerge dalle parole di commiato che Emma gli dedica su Instagram, definendolo la persona più intelligente e divertente che si potesse trovare in qualsiasi ambiente, il suo migliore amico (insieme a sua madre) e uno stranissimo birbante.

Ad ogni modo, la salute di Peter era già precaria da un paio di anni ed Emma ha molto sofferto per questo, specialmente nel 2020, quando fu ricoverato in ospedale per gravi problemi di salute che ne avevano messo a repentaglio la vita. La stessa autrice confessa in un’intervista di avergli dedicato l’opera This Time Tomorrow.

Da queste brevi immagini, le uniche che è possibile cogliere, si intuisce un rapporto brioso e allegro, fatto di scherzi e complicità, che molto probabilmente ha influito anche sullo stile di scrittura di Emma ed ha portato a una collaborazione fra i due, sfociata nell’opera Lost Lake (2019). Si tratta di un’interessante rivisitazione del mito di Persefone e Demetra, in cui Persefone si reincarna nell’adolescente Eudora Hale.

Lo stile e le abitudini di Emma Straub

I lettori apprezzano molto la scrittrice americana per il suo stile di scrittura, fluido, semplice e privo di inutili orpelli, che rende scorrevole la lettura. Al contrario, la stessa Emma si definisce molto colorata nella vita reale, così come la sua casa che ha arricchito di libri e di tocchi di colore praticamente in ogni angolo. Le sue abitudini di scrittura, per sua stessa ammissione, si sono fatte meno metodiche e più improvvisate: il tempo non basta mai e la scrittrice deve anche dividersi fra famiglia e libreria.