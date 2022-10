Chi è Francesco Pannofino? Voce, film Harry Potter

L’attore e doppiatore Francesco Pannofino è famoso non solo per i suoi ruoli cinematografici, ma anche per la sua voce particolare. Vediamo allora meglio Francesco Pannofino chi è. L’attore è nato a Pieve di Teco, in provincia di Imperia, il 14 novembre del 1958 ed è quindi del segno dello Scorpione. Grazie alla sua caratteristica voce, è stato scelto come narratore di alcuni programmi in televisione come Emigratis di Pio e Amedeo. Ha narrato anche le versioni italiani degli Audiolibri dei libri di Harry Potter. Nell’universo creato da J. K. Rowling ha prestato anche la voce all’attore scozzese Robbie Coltrane che nella saga interpreta Hagrid. Pannofino è anche la voce italiana di George Clooney, Denzel Washington e Antonio Banderas.

Francesco Pannofino: carriera, vita privata, moglie, figlio

Come attore, Francesco Pannofino ha esordito nel film Croce e delizia di Luciano De Crescenzo e si è fatto amare nel ruolo di René Ferretti nella serie tv Boris. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sposato con l’attrice e doppiatrice Emanuela Rossi. I due hanno avuto un figlio, Andrea, che ha seguito le orme dei genitori. Dopo la separazione avvenuta nel 2006, Pannofino e la moglie sono tornati insieme nel 2011, ma hanno deciso di non convivere.