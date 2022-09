Chi è Gabriel figlio di Alessandro Borghese? Instagram, vita privata, la “scoperta”

Gabriel è famoso per essere il figlio del celebre chef Alessandro Borghese.

Gabriel figlio di Alessandro Borghese: vita privata

Le notizie biografiche di Gabriel ci arrivano tramite l’intervista rilasciata dal padre Alessandro Borghese. Sappiamo soltanto che questo giovine ragazzo di 14 anni è nato (2008) da una relazione che lo chef avrebbe avuto qualche tempo prima di incontrare la sua attuale moglie.

La scoperta del terzo figlio

Alessandro Borghese, per quanto sia un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, è una persona estremamente discreta e riservata. Infatti, spulciando sui suoi profili social, si nota che raramente pubblica post che riguardano la sua famiglia. Egli preserva la sua sfera sentimentale. Eppure, nonostante tanto riserbo, lo chef fa sapere di aver scoperto l’esistenza di un terzo figlio di nome Gabriel, per puro caso. Alessandro, attualmente, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso e appurato che il giovane in incognito sia realmente suo figlio, sta provvedendo al suo mantenimento. Tuttavia, il suo desiderio di incontrare Gabriel ancora non è stato esaudito. La simpatia e l’accoglienza che contraddistinguono lo chef, sicuramente non farebbero sentire il giovane ragazzo come un intruso nella sua vita. Anzi, siamo certi che lo chef riuscirebbe a creare una giusta sintonia.