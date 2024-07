Chi è Giacomo Bozzoli: l’inizio della storia, l’omicidio dello zio, la fuga

Erano le 19 dell’8 ottobre 2015 quando Mario Bozzoli, imprenditore bresciano 52enne, chiamò la moglie per dirle che era in ritardo per cena. La donna non l’avrebbe più visto nè sentito. Nove anni dopo il nipote Giacomo Bozzoli è condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio.

Questa in sintesi una vicenda giudiziaria che ha dell’incredibile e che ha colpito l’opinione pubblica per i legami familiari fra vittima e coolpevole. Vediamo come è iniziata la storia di Giacomo Bozzoli e come è avvenuto il suo arresto.

Giacomo Bozzoli: come tutto ebbe inizio

Una fonderia gestita dalla famiglia Bozzoli, con titolare Mario. Questo è lo scenario nel quale è avvenuto l’omocidio nel 2015 per motivi di tipo economico. Le divergenze fra zio e nipote erano in atto da tempo ma sono esplose quella sera di ottobre, quando giacomo ha ucciso lo zio. Poi, secondo le ricostruzioni, ha pagato una persona per eliminarne il cadavere gettandolo nel forno della ditta. Alla zia non ha concesso neppure una salma da seppellire.

Dopo la ricostruzione della vicenda da parte degli inquirenti è partito il processo a Giacomo Bozzoli, oggi 39enne, durato sette anni, fino alla condanna definitiva in cassazione per amicidio. Qui l’imputato ha preso la via della fuga.

Scappato con compagna e figlio

In attesa del giudizio definitivo Giacomo Bozzoli era libero di spostarsi perché, secondo i magistrati, non sussisteva pericolo di fuga. Invece a fuggire giacomo ci ha provato, cammuffando la cosa come l’ultima vacanza in Spagna insieme alla compagna.

A inizio luglio è però rientrato in Italia, sembra per mettersi in contatto col figlio di 9 anni, e le forze dell’ordine ci hanno messo poco tempo a trovarlo. Lo hanno arrestato nella sua villa sul lago di Garda, nascosto, travestito e con 50mila euro in contanti, probabilmente necessari per proseguire la latitanza.

Invece è stato condotto in carcere dove deve scontare l’ergastolo. L’inizio della sua detenzione è inziato nel peggiore dei modi e questo limiterà le sue possibilità di avere sconti di pena in futuro.