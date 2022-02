Domenica 27 febbraio andranno in onda le ultime due puntate dell’amatissima serie l’Amica Speciale, giunta ormai alla terza stagione. Trattasi di una serie televisiva che si basa sugli omonimi romanzi che hanno reso nota la scrittrice napoletana Elena Ferrante. Un lavoro molto misterioso sebbene abbia collezionato in tutto il mondo successi su successi (sono circa 10 milioni le copie vendute dall’autrice) e in qualche modo opaco perchè dell’autrice non si sa moltissimo se non che sia nata a Napoli nel 1943. Alcuni pensano addirittura che dietro il protagonista principale della serie, chiamata non a caso Elena, ci sia proprio lei. Altri invece sono sicuri del fatto che in realtà il nome Elena Ferrante sia uno pseudonimo di una scrittrice realmente esistita che oggi risiede a Roma e che ha voluto parlare della sua adolescenza napoletana attraverso una narrazione romanzesca.

Amica Geniale: la storia vera di Gino

Il lavoro, per certi versi geniale come sottolineano diversi registi e critici cinematografici, non ha minimamente ridotto la propria capacità di sorprendere anche dopo tre stagioni. Del resto, per il regista Saverio Costanzo è stato piuttosto semplice interpretare le parole del romanzo, trasformandole in arte cinematografica. Con uno stile di scrittura fresco e dinamico la Ferrante ha dato prova di essere una delle autrice più valide del suo periodo e il tempo lo conferma alla grande. Ciononostante i dubbi sull’identità dell’autrice dell’opera rimangono intatti, anzi sono aumentati tantissimo negli ultimi anni (soprattutto a partire dal 2018, anno in cui la serie l’Amica geniale ha esordito in tv). Almeno fino al 2016 le cose sono rimaste immobili, ma all’improvviso un’inchiesta del Sole 24 Ore ha svelato gli enigmi che tartassavano le menti dei lettori de l’Amica geniale.

Il cast della terza stagione vede gran parte dei personaggi della prima stagione. A partire dai bambini che diventano adolescenti durante la narrazione. Tra i principali piccoli protagonisti ricordiamo principalmente Elena e il suo primo fidanzatino Gino, figlio del farmacista del rione napoletano dove è nato e cresciuto tra mille pericoli e difficoltà. La vita dei personaggi viene scandita da quella voglia di rinascita tipica del periodo in cui il libro è ambientato. Allo stesso tempo rimane intatta la passione che Elena ha per Nino, nonostante sia ancora legata con Piero. Insomma, l’intreccio sentimentale creato ad arte dall’autrice crea le giuste atmosfere tipiche del Sud italia tra amori riusciti e mancati.

Elena Ferrante: chi è realmente l’autrice

Il nome reale di Elena Ferrante è Anita Raja. E’ nata a Napoli nel 1943, come lei spesso riportava sulle copertine delle sue numerose opere, da una madre di origine polacca sfuggita alla persecuzione ebraica degli anni 40′. Oggi risiede a Roma assieme al marito e collaboratore Domenico Starnone, nato anch’egli a Napoli. Oltre al lavoro di scrittrice svolge attività di traduzione per una serie di case editrici che devono moltissimo alla scrittrice partenopea. Come riporta infatti l’inchiesta del Sole 24 Ore dopo aver pubblicato i romanzi l’editore ha riportato ricavi per 3.087.314 euro, con un aumento di oltre il 65%, e ha collezionato numerose vendite anche all’estero, certificando il valore internazionale dell’opera.