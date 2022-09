Fabio Fazio è tra i conduttori più affermati della tv. Nonostante la sua fama, ha mantenuto un profilo basso sulla sua vita privata. Mai coinvolto in uno scandalo di gossip, Fazio è sposato con Gioia Selis, di cui si sa davvero molto poco.

Gioia Selis biografia

Classe 1968, Gioia Selis nasce e cresce a Savona. E’ figlia di un noto medico della città, tra l’altro cofondatore della squadra di pallanuoto Rari Nantes Savona. Circa la sua professione o la sua vita privata in generale non si hanno notizie. E’ rimasta sempre lontana dai riflettori: la sua unica apparizione televisiva risale al 1996 quando insieme a suo marito Fabio fa una piccola comparsa nel film diretto da Massimo Martelli, ovvero Pole pole.

Matrimonio e figli

Gioia Selis è sposata con Fabio Fazio dal 1994. Dalla loro unione sono nati due figli, Michele avuto nel 2004 e Caterina avuta nel 2009. I due non hanno mai fatto parlare di sé, mai stati paparazzati in situazioni equivoche o pizzicati dalle riviste di cronaca rosa. Gioia non è nemmeno attiva sui social: su Instagram non ci sono tracce di un suo possibile profilo, a riprova del fatto che si tiene lontana dal mondo dello spettacolo. Si vive insomma l’intimità della sua vita privata, da moglie e da madre.