Chi è il fantasma di avanti un altro 2022? Ecco la vera identità

“Avanti un altro!”, il celeberrimo game show va in onda durante la programmazione preserale di canale 5. Condotto principalmente da Paolo Bonolis con al suo fianco l’amico e collega Luca Laurenti, è diventato una presenza fissa nei salotti delle maggior parte delle famiglie italiane. Ideato dallo stesso Bonolis e Stefano Santucci, il programma fa compagnia a milioni di italiani dal 2011, anno in cui subentrò a Chi vuol essere milionario?, quiz televisivo condotto da Jerry Scotti dal 2000 al 2010. Una delle peculariarità del quiz show è sicuramente l’affiancamento del conduttore da parte di altri personaggi del cast durante le puntate. La moltitudine di queste figure bizzarre prende il nome di salottino (fino alla quinta stagione conosciuto come minimondo).

Chi è il fantasma di avanti un altro?

Il fantasma che fa parte della combriccola del salottino di avanti un altro è Nino Tortorici. Svelata l’identità del Conte Augello degli Augelli che sarebbe dovuto morire a Caltanissetta nel 1514 ma ancora calca le scene della mediaset.

Ecco uno sketch che lo vede protagonista nei panni del fantasma.

Chi è Nino Tortorici?

Nato ad Agrigento il 14 Marzo 1972, Antonino ha da sempre uno spiccato senso dell’umorismo e una spiccata propensione verso il mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata al programma radiofonico radiochat, ringrazia pubblicamente Paolo Bonolis per aver realizzato il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e lancia un appello inusuale a Barbara D’Urso. Ecco un estratto delle sue parole :“Fin da bambino, ho sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo, grazie a Paolo Bonolis, sono riuscito a realizzare una parte di questo mio sogno. Oggi tiro le somme e vorrei migliorare il mio aspetto fisico. Sono sempre stato abbondante e questo suscita simpatia nei telespettatori e nella gente che mi conosce dal vivo, non vi nascondo, però che non mi dispiacerebbe perdere qualche chilo”. “Sono convinto che se mi sottoponessi ad una dieta sotto l’occhio delle telecamere, probabilmente riuscirei nel mio intento. Chiedo ufficialmente alla D’Urso di aiutarmi come ha fatto con tanti personaggi tv, in cambio le offro la mia simpatia e la mia spontaneità. Barbara, sei la mia ultima speranza, aiutami a superare la prova costume!”

Televisione e radio

Nino Tortorici, come si evince dall’intervista, è molto grato a Bonolis per avergli ritagliato un posto in diversi programmi da lui condotti. I due si conosco da diverso tempo, il primo incontro risale al 1997. A Paolo Bonolis fece subito un’ottima impressione e decise di lanciarlo nei suoi programmi. Il suo battesimo televisivo è avvenuto nell’aprile dello stesso anno in una puntata di Tira e Molla con la telefonata dei fratelli Capone . Successivamente è stato uno dei volti più presenti di Ciao Darwin. Un’altra vittoria personale nel suo percorso professionale risale ad un passato decisamente prossimo. Infatti, l’artista siciliano, si è conquistato un ruolo secondario nella serie Netflix Incastrati di Ficarra e Picone. Ma, oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, lo showman, vanta nel suo curriculum vitae anche un passato radiofonico. Infatti, nei primi anni del nuovo millennio, inizia a destreggiarsi in questo settore presso una radio locale. In seguito collaborerà come conduttore radiofonico con RTL 102.5 e Radio 2.