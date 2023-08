Chi è il figlio di Muhammad Ali, tutto su Ali Jr: il primo di nove figli

Ali Jr è il primo dei nove figli di Muhammad Ali e anche il più conosciuto e amato dal pubblico. Conosciutissimo ovunque è un uomo amatissimo. A Sun proprio questo ha specificato che avrebbe sancito il successo definitivo ai punti proprio di Ali contro Iron Mike. Il figlio non ci è girato attorno: “Papà avrebbe preso Tyson a calci nel sedere, lo sanno tutti questo. Mike non è un pugile ma un combattente di strada. Non avrebbe mai retto il confronto con mio padre, soprattutto sulle 15 riprese”. C’è da dire che proprio Mike Tyson aveva alzato bandiera bianca dimostrandosi umile di fronte alla leggenda: “Non avrei mai vinto una vera sfida con Ali. Lui era il migliore di sempre“.

Ali Jr ha però specificato ci sarebbe stata un’altra leggenda del fighting in grado di mettere in difficoltà suo padre. Si riferisce a Bruce Lee di cui ha specificato: “Con lui sarebbe stata dura, entrambi erano giovani e molto veloci, portando la loro arte al limite. Erano i migliori nelle rispettive discipline“.

Ali Jr chi è? Il figlio primogenito di Muhammad Ali

Del figlio di Muhammad Ali, Ali Jr, non sappiamo moltissimo se non dalle sue stesse parole che descrivono molte delle sue emozioni. Figlio del pugile e dell’attrice Belinda Boyd ebbe da specificare al The Sun: “Quando lasciò mia mamma per sposare la sua terza moglie io avevo quattro anni. Dopo il divorzio sono andato a vivere con i nonni materni e stavo con lui solamente durante le vacanze”.

Visite però che gli rimangono nel cuore: “Ci portava ovunque. Mio padre era un orsacchiotto fondamentalmente. Amava i suoi figli e avrebbe fatto qualsiasi cosa per noi. Non sono mai stato sculacciato da lui. Era un padre vero, anche se non era sempre lì per noi. La mancanza di quotidianità con i suoi figli era qualcosa di cui si era pentito”.