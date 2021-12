Chi è il mostro di Firenze? Morte, biografia, ultimi sviluppi 2021

Mostro Firenze

l Mostro di Firenze (delitti mostro di Firenze), è il nome dato alla persona responsabile della morte di almeno 14 persone vicino a Firenze tra il 1974 e il 1985. Il caso è considerato uno dei misteri più sconcertanti della criminologia, con un’indagine durata oltre 40 anni. Nonostante le autorità italiane abbiano cercato l’aiuto di esperti investigatori, criminologi, psicologi e sociologi di tutto il mondo, il caso è rimasto un enigma senza soluzione. Anche se ci sono stati dei processi nel caso del Mostro di Firenze, e 2 uomini sono stati mandati in prigione, il Mostro di Firenze è ancora considerato un cold case.

Vanni e Pacciani mostro di Firenze

Il modus operandi del mostro era sempre lo stesso. Le sue vittime erano tutte coppie che erano sole – di solito in un’auto parcheggiata – in zone isolate di campagna durante la notte.

Scena del crimine nel 1974:

L’aggressore aspettava che la coppia cominciasse a diventare intima, in questo modo le loro difese sarebbero state abbassate e sarebbe stato meno probabile che si accorgessero di quello che stava succedendo fuori dall’auto. Il mostro sarebbe poi uscito dal buio e avrebbe teso un agguato all’uomo e alla donna, sparando ad entrambi con una pistola e poi finendo il suo lavoro con un coltello. Il crimine si concludeva con l’aggressore che compiva il suo “rituale” di sfigurare il corpo della vittima femminile con un coltello. I crimini avvenivano nelle notti senza luna e in una sera in cui la maggior parte delle persone non doveva lavorare il giorno dopo, o perché era un fine settimana o una vacanza. L’aggressore cambiava sempre zona da un crimine all’altro, tendendo agguati alle coppie in una parte completamente diversa della periferia di Firenze.

Il criminologo italiano Francesco de Fazio, ha anche tracciato un profilo caratteriale del misterioso assassino. De Fazio ribadisce che crimini come quelli perpetrati dal Mostro di Firenze sono diversi da quelli che si trovano in tutta la letteratura criminologica: “In tutta la casistica criminologica, nessun caso può essere paragonato al Mostro di Firenze”.

Cosa rende unico questo killer calibro 22?

Il modus operandi adottato dall’assassino. Il Mostro di Firenze commette i suoi crimini esclusivamente in zone remote di campagna nelle notti più buie, nascondendosi e aspettando pazientemente il momento giusto per un agguato ‘blitz’ alle giovani coppie

L’assassino di Firenze ha pause molto lunghe e poco comuni tra un attacco e l’altro, di solito un anno e in un caso fino a 7 anni. Il Mostro non svolge mai attività sessuale di alcun tipo con le sue vittime, né pre né post mortem, anzi preferisce non interagire in alcun modo con la coppia, agguantandola e rendendola esanime nel giro di pochi secondi

Il Mostro di Firenze non agisce d’istinto o d’impulso, ma pianifica i suoi crimini con attenzione e razionalità scegliendo notti con poca luce lunare, aspettando una situazione ottimale in cui trova una coppia solitaria in una zona dove è certo che non ci siano guardoni nascosti Il mistero del Mostro di Firenze è ancora più intrigante per il luogo in cui questi delitti hanno avuto luogo, la periferia di Firenze.