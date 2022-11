Jonny Lee Miller veste i panni dell’ex Primo ministro del Regno Unito John Major, il quale ha servito il regno come leader dei conservatori dal 1990. Nella serie scritta da Peter Morgan, The Crown, Jonny restituisce una magistrale interpretazione di questo particolare personaggio. L’attore ha alle spalle moltissimi film, tra cui quello che lo ha reso una vera e propria celebrità, Trainspotting, nel quale è stato Simon Williamson. Ecco alcuni dettagli sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Biografia di Jonny Lee Miller

Nato e cresciuto a Londra nel quartiere di Kingston Upon the Thames, Jonny è figlio d’arte di una famiglia di attori, grazie alla quale ha potuto coltivare la sua passione per la recitazione. Inizialmente aveva infatti provato a studiare, ma ha poi lasciato la scuola per specializzarsi in performance teatrale. All’inizio della sua carriera, quando era ancora giovanissimo, aveva solo nove anni.

Nel 1982 ha recitato in Doctor Who, serie tv che lo ha subito reso famoso nel mondo del piccolo schermo. Di seguito lo ritroviamo in Keeping up Appearances e Mansfield Park. La sua carriera al cinema inizia ufficialmente solo nel 1992, quando viene scritturato per il film Dead Romantic. Nel 1997 è stato anche parte del cast di Afterglow, mentre due anni dopo lo vediamo protagonista di Plunkett & Macleane, dove ha interpretato proprio Macleane.

Moglie e figli

Non tutti sanno che la ex moglie di Jonny Lee Miller è Angelina Jolie. I due si erano uniti in matrimonio nel 1996 per poi divorziare dopo che l’attrice ha conosciuto Brad Pitt, con il quale ha poi formato una famiglia numerosa. Lee e la Jolie si erano sposati giovanissimi quando avevano solo vent’anni. Ad oggi, nonostante il divorzio avvenuto nel 2000, i due si parlano ancora e si rispettano. Oggi, Jonny si è risposato con Michele Hicks, con la quale ha avuto un figlio di nome Buster Timothy.