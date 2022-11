Chi è la cantante Tosca? Vita privata, compagno, carriera, duetti

I fans della trasmissione Propaganda Live di Diego Bianchi l’hanno ammirata nel corso della puntata andata in onda venerdì 25 novembre nell’ambito della prima serata di La7. Andiamo a conoscere da vicino chi è la cantante Tosca, una delle voci più belle del panorama nazionale.

Peraltro Tosca si sta preparando ad un concerto evento dedicato ai suoi fans siciliani. L’8 dicembre, nella serata dell’Immacolata, si è esibirà, infatti, al teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’evento che segnerà l’inizio delle manifestazioni natalizie nella città sicula.

La carriera tra duetti e Sanremo

Tosca, romana doc, riscuote successo in ogni parte d’Italia grazie a una voce con pochi eguali. L’uomo della svolta per la sua carriera è stato Renzo Arbore che l’ha scoperta per puro caso: una sera il musicista originario di Foggia si trovò ad una serata di pianobar, nella quale cantava Tosca e rimase incantato dal suo timbro vocale. Da allora è cominciata l’ascesa della cantante, con duetti che hanno lasciato il segno nella storia della musica italiana.

Tosca ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996 con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni, interpretato insieme a Ron. Nel corso della sua carriera ha duettato con altri mostri sacri della musica italiana, a partire da Lucio Dalla in Rispondimi fino a Riccardo Cocciante in L’amore esiste ancora. Vanta anche una collaborazione con Renato Zero. Detto di queste importanti sinergie che hanno dato lustro alla sua carriera, andiamo ora a conoscere nello specifico chi è Tosca nel privato.

Cominciamo col dire che Tosca è un nome d’arte. La cantante si chiama, infatti, all’anagrafe Tiziana Donati, ma ha scelto questo nome fin da quando ha cominciato a intraprendere la carriera artistica. Ha 54 anni, essendo nata il 29 agosto 1967, sotto il segno zodiacale della Vergine. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nella compagnia teatrale diretta da Checco Durante, quando alternava ancora il palcoscenico al pianobar.

Renzo Arbore è stato il suo primo mentore, poi è stata la volta di Lino Banfi. Nel 1989 per lei arriva un altro riconoscimento importante: viene scelta per cantare la colonna sonora del film di Nanni Loy Scugnizzi: il brano è Carcere ‘e mare. Gli anni Novanta sono per Tosca quelli della consacrazione, con le partecipazioni al Festival di Sanremo che vince in coppia con Ron nel 1996. L’anno dopo diventa un cartoon prestando la voce alla protagonista del film di animazione Anastasia, prodotto dal colosso americano 20th Century Fox.

In quell’occasione Tosca firma anche la colonna sonora e tanto per cambiare è un duetto molto suggestivo: canta, infatti, Il mio inizio sei tu, insieme a Fiorello.

Vita privata

Tosca è legata da sempre a una figura nota almeno tra gli addetti ai lavori del mondo del cinema. Il compagno storico della cantante è, infatti, l’attore e doppiatore Massimo Venturelli, con il quale convive a Roma ormai da anni. La coppia non ha figli. Venturelli ha esordito con un grande nome del cinema italiano: la prima esperienza come attore è stata, infatti, con il grande regista Ettore Scola.

