Chi è la figlia d’arte Angelina Mango? Vita privata, Amici, padre, morte

Il suo ingresso nella scuola di talenti più popolare d’Italia non lascerà certo indifferenti gli amanti della musica e non solo. Non bastasse lo sguardo che ricorda l’illustre c”è il timbro vocale e l’intonazione a fugare ogni dubbio. Scopriamo chi è la figlia d’arte Angelina Mango.

Da domenica 20 novembre la giovane è entrato a far parte del cast del talent show Amici di Maria De Filippi: si è guadagnata il ticket di ingresso per la scuola di Canale 5 battendo in una sfida diretta il cantante Ascanio che è stato eliminato. Grazie a questo successo è entrata a far parte della scuderia di Rudy Zerbi.

Doppia figlia d’arte

Per chi ancora non l’avesse capito la giovane Angelina ha nel Dna la musica perchè è figlia di un grande nome della canzone italiana, purtroppo deceduto negli anni scorsi. Angelina Mango è la figlia di Giuseppe Mango, il cantante lucano semplicemente noto col suo cognome e che è venuto a mancare l’8 dicembre 2014 ad appena 60 anni al termine di un concerto. Anche da parte materna, però, il suo corredo genetico è improntato alle sette note musicali. Sua madre è, infatti, la cantante Laura Valente, che in passato è stata anche la voce dei Matia Bazar. Dalla loro unione è nata 21 anni fa Angelina che ha ripercorso le orme dei genitori, come peraltro fatto da suo fratello maggiore. Filippo Mango che ha 27 anni è, infatti, un apprezzato batterista.

Angelina Mango ha cominciato a farsi notare esibendosi per la prima volta sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Un appuntamento storico che le è ha dato subito il contatto con il grande pubblico. Lei, peraltro, fin da bambina, aveva avuto un rapporto molto stretto con la musica: ha sempre cantato ed ha imparato a suonare la chitarra prestissimo.

Purtroppo non si è potuta godere molto suo padre che è venuto a mancare quando lei aveva appena cominciato a frequentare il liceo. Angelina ha avuto comunque modo di duettare col padre Mango. Nel 2020 la giovane ha inciso il suo primo disco, Monolocale, per il quale ha ottenuto una collaborazione eccellente: Tiziano Ferro ha, infatti, partecipato al brano Walkman. Oltre al disco, Angelina Mango ha provato anche la scalata con Sanremo Giovani, ma per sua sfortuna non arrivò tra gli otto finalisti.

Morte del padre e vita privata

Come abbiamo avuto modo di dire Angelina è la figlia dei due musicisti Pino Mango e Laura Valente. Ha 21 anni, essendo venuta alla luce nel 2001 a Maratea, provincia di Potenza, zona di origine del padre.

L’evento che le ha segnato la vita è ovviamente la morte del genitore: Angelina aveva all’epoca circa 13 anni ed aveva iniziato da due mesi il liceo Scientifico. A dicembre all’improvviso la tragica morte di Pino Mango ad appena 60 anni. La tragicità della vicenda fu acuita dalla risonanza mediatica che ebbe l’addio al noto cantante, molto amato dal pubblico italiano.

Mango venne, infatti, stroncato da un arresto cardiaco la sera dell’Immacolata del 2014, mentre stava terminando il suo concerto a Policoro, a due passi da casa, cantando forse il suo brano più celebre: Oro. Dopo quella tragedia la famiglia si è trasferita a Milano, dove Angelina ha conosciuto il suo ragazzo.

