Chi è la moglie di John Travolta? Vita, figli, malattia

Chi è la moglie di John Travolta? Danny Zucco in Grease, Tony Manero nella Febbre del Sabato Sera, Travolta è un attore di Hollywood molto noto non solo per i suoi successi professionali, ma anche per la sua vita privata. John Travolta è stato sposato con Kelly Preston morta prematuramente a causa del cancro.

La vita di Kelly Preston

Kelly Preston, all’anagrafe Kelly Kamalelehua Smith, è stata un’attrice e una modella statunitense nata a Honolulu il 13 ottobre del 1963 e morta a Clearwaer il 12 luglio del 2020.

Kelly è stata adottata da Peter Palzis, secondo marito della mamma e inizia a lavorare presto come modella, a soli 16 anni. A Los Angeles studia per diventare attrice e appare in diversi film, ma la sua notorietà arriva con la pellicola “I gemelli” che interpreta accanto ad Arnold Schwarzenegger.

A seguire sono arrivati per la giovane modella una serie di ruoli che l’hanno portata alla notorietà e al successo: “Jerry Maguire” di Cameron Crowe, “La storia di Ruth donna americana” di Alexander Payne e “SpaceCamp” di Harry Winer,

Sposata per soli due anni con Kevin Gage, a seguire ha creduto di aver incontrato l’amore prima con George Clooney, poi con Charlie Sheen. Si tratta, però, di storie a termine e dovrà aspettare di conoscere John Travolta prima di conoscere il vero amore. I due si sposano per ben due volte, prima a Parigi con rito Scientology (non riconosciuto dalla legge americana), poi a Daytona Beach, in Florida, perchè l’unione sia riconosciuta negli Stati uniti.

Dal matrimonio di Travolta e Preston sono nati tre figli: Jett, Ella Belu e Benjamin

Il figlio Jett

A soli 16 anni il primo figlio della coppia di Hollywood muore. Jett Travolta è morto il 2 gennaio del 2009. Il ragazzo sembra abbia avuto una crisi a causa della quale aveva urtato con violenza la testa nel bagno, mentre si trovava in vacanza con la famiglia alle Bahamas.

Solo dopo questo drammatico avvenimento i genitori John e Kelly hanno raccontato ai media che Jett soffriva della sindrome di Kawasaki a causa della quale si trovava spesso in balia di crisi epilettiche.

La malattia e la morte di Kelly Preston

Purtroppo per l’attore di Hollywood la morte del figlio Jett non è stato l’unico grande dolore da dover affrontare. A settembre del 2020 Travolta ha dato l’annuncio della morte di Kelly.

“Con il cuore pesante vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni cono il cancro al seno”.

L’attrice e modella statunitense aveva solo 57 anni quando è deceduta. John Travolta prostrato dal dolore di aver perso anche la sua compagna di vita, i due sono stati insieme per 29 anni.

A distanza di 22 anni John si vede costretto a salutare un’amica e collega, Olivia Newton John, anche lei sconfitta nella sua lotta contro il cancro al seno. Un lutto terribile per l’attore che con Olivia avevano conquistato il pubblico di tutto il mondo in una fantastica interpretazione di Denny e Sendy nel film senza tempo: “Greaase”. L’attrice australiana di origine britannica è morta ieri a 73 anni.