Chi è Laura De Cicco, moglie di Ignazio La Russa? Vita privata, figli, matrimonio

Laura De Cicco è la moglie di Ignazio La Russa, attuale presidente del Camera del Senato. Donna molta riservata, ecco cosa sappiamo di lei e della sua vita privata.

Laura De Cicco, vita privata e figli

Laura De Cicco dall’amore con La Russ ha avuto i suoi unici due figli, il primogenito Lorenzo Kocis e il secondogenito Leonardo Apache.

Sulla sua vita privata c’è solo un alone di mistero. Se lavora o men la de Cicco, attualmente non sappiamo nulla. Le uniche informazioni sul suo conto o sulla sua vita vengono fuori da quelle pochissime interviste rilasciate nel corso degli anni. Ad esempio nel 2019 ha mosso forti critiche ai testi delle canzoni rap del figlio Leonardo, pur non avendogli mai impedito di realizzarsi nel mondo della musica.

Il matrimonio

Del suo matrimonio con Ignazio La Russa sappiamo non ci sono scandali venuti fuori negli anni. Non si dice una donna molto gelosa, al contrario del marito che ha sempre quel pizzico di attenzione in più nei suoi riguardi. Per il resto non emerge nulla della sua vita di coppia o del suo matrimonio nemmeno dai canali social. Non sappiamo nemmeno come abbia conosciuto il suo attuale marito, che ricordiamo ormai accompagna passo dopo passo nella vita pubblica.