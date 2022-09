Chi è Lucia Russo, moglie di Memo Remigi? Malattia, figli

Soprattutto le persone con “tanta esperienza” e qualche anno sulle spalle conoscono il cantante Memo Remigi, che è stato recentemente concorrente di Ballando con le stelle. Non tutti sanno però che è stato sposato con una donna che sarà sempre nel suo cuore. Si tratta di Lucia Russo, morta all’età di 81 anni, all’inizio del 2021, dopo una lunga malattia.

Memo aveva conosciuto Lucia durante una partita di golf alla fine degli anni sessanta. Come lui stesso ha dichiarato, perse la partita ma vinse nell’amore, perché allora Lucia era fidanzata con l’altro giocatore. Si sposarono nel 1966 e da allora hanno quasi sempre vissuto insieme, ad esclusione dei momenti in cui lui era impegnato in studio di registrazione e tournée; e anche di una crisi coniugale negli anni settanta, complice una giovanissima (e bellissima) Barbara d’Urso. Lucia e Memo vivevano a Varese, città dove la donna è deceduta e si erano trasferiti dal 2005. Alla moglie Memo ha dedicato la canzone “Innamorati a Milano”, perché nel bene e nel male è sempre stata un punto di riferimento per il cantante. Hanno avuto un solo figlio, Stefano.

Lucia Russo e la crisi coniugale

Sono stati sempre molto riservati sulla loro vita coniugale, ma qualcosa trappelò. Il momento di crisi più forte è stato alla fine degli anni 70 quando Memo perse la testa per una giovane e bellissima Barbara D’Urso. La moglie lo cacciò da casa e chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Eppure poi lei lo perdonò e Memo tornò a vivere con Lucia.