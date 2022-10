Chi è Moni Ovadia? Dove vive, moglie, figli

Il vero nome di Moni Ovadia è Samone Ovadia ed è un attore, cantante e scrittore italiano, ma nato in Bulgaria. Vediamo allora meglio Moni Ovadia chi è. L’attore è nato a Plovdiv, in Bulgaria, il 16 aprile del 1946 ed è quindi del segno dell’Ariete. Poco dopo la nascita, la sua famiglia si trasferisce a Milano ed è qui che completa i suoi studi. Si laurea infatti all’Università Statale di Milano, alla facoltà di scienze politiche. Per una scelta etica e di salute, è vegetariano, quindi non mangia carne. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato dal 1997 con Elisa Savi, conosciuta ad Ostuni nel 1991. La coppia non ha figli.

Moni Ovadia: la carriera di attore e scrittore

Non solo per le sue origini bulgare, ma anche perché la sua famiglia è di ascendenza ebraica sefardita, si è Moni Ovadia si è sempre sentito uno straniero. E questo ha influenzato anche la sua scrittura. Ovadia ha infatti pubblicato numerosi libri riguardanti le tematiche ebraiche. Per quanto riguarda la carriera d’attore, ha esordito nel 1984, diretto da Silvio Soldini, in Giulia in ottobre. Ha lavorato anche con Nanni Moretti, Mario Monicelli e con Michele Placido, nel film dedicato al grande artista Caravaggio.