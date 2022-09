Chi è Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo? Religione, figli, Ciro Grillo

Parvin Tadjk ha 63 anni ed è la figlia di un grande importatore di tappeti: Nasratollah Tadjk. Cresciuta a Milano è anche la moglie del comico e politico Beppe Grillo.

Parvin Tadjk, biografia

Nata nel 1958 la donna ha origini italo-iraniane. Del passato di Parvin si sa ancora molto poco, sembra essere infatti molto riservata. La conosciamo tutti per via del marito, il noto politico Beppe Grillo con il quale stringe una relazione da quasi tre decenni. I due hanno messo al mondo Ciro nel 2001, nome passato in rassegna su tutti i giornali di cronaca per l’accusa di una presunta violenza sessuale.

Ciro Grillo

Parvin è una delle teste del processo del figlio, il quale è stato accusato di aver violentato in gruppo due ragazze. La madre, assieme a Beppe Grillo lo difende assicurando di non aver sentito nessun rumore nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019. Dopo il video pubblicato da Grillo in difesa del figlio sono state tantissime le critiche piovute sulla famiglia, sembra infatti che il comico abbia accusato la vittima di aver denunciato troppo tardi, ben “otto giorni dopo”

Vita privata

La madre di Ciro oltre ad essere la moglie di Beppe Grillo è una donna che ama la moda e lo shopping. Frequenta infatti boutique di lusso con le amiche e ama condurre una vita tranquilla. In un’intervista dichiara di non uscire di casa senza trucco o senza una lunga preparazione, mentre il marito la preferirebbe acqua e sapone e con qualche capello bianco.