Chi è Patrizia Caselli? Tutto sulla ex compagna di Bettino Craxi

In passato, impegnata nel campo della conduzione televisiva con un contratto presso la Rai, Patrizia Caselli ha preso una decisione importante per la sua carriera, lasciando il mondo della televisione per inseguire la sua storia d’amore con l’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, nell’ultimo capitolo della sua vita in Tunisia.

Chi è Patrizia Caselli?

Patrizia Caselli nasce nel 1961 e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni 70, dunque da giovanissima. I primi lavori riguardano alcuni spot pubblicitari, ma non manca anche il cinema. Nel suo curriculum sono tantissime però le emittenti televisive locali che hanno potuto accogliere la sua classe e bellezza, partecipando sia come semplice showgirl, che come vera e propria conduttrice. Tra le altre si ricorda anche la collaborazione con il mitico Walter Chiari.

Chi è Patrizia Caselli: la relazione con Craxi

Patrizia Caselli però, nonostante un curriculum televisivo non di secondo piano, è nota soprattutto per la sua relazione con Bettino Craxi, storica figura della polita italiana. È proprio lei a parlarne al settimanale Oggi che l’ha intervistata alla luce del film “Hammamet”, un girato in cui Pierfrancesco Favino interpreta proprio il ruolo di Craxi ex leader socialista.

In questa intervista la Caselli parla di sé come la compagna di Craxi e non l’amante, come spesso è stata definita dai mass media. La loro relazione è andata avanti dai primi anni novanta, fino alle morta nel 2000 del politico in Tunisia. In quel tragico giorno Patrizia Caselli si trovava a Milano, ma è subito partita per poter dare l’ultimo saluto al suo amato.

Patrizia Caselli: oggi

Riservata e schiva, la Caselli sembra essersi distaccata dal mondo dello spettacolo, tanto da non avere nemmeno profili social. Oggi vive in Francia e reca ogni anno in Tunisia per rendere omaggio al suo amato.