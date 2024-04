Chi ha vinto Masterchef 5? Il suo nome era da sempre il pole position

Chi ha trionfato a Masterchef 5? La vittoria è forse stata una delle più scontate della storia dello show. Nella puntata finale tantissimi i colpi di scena.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Per rispondere alla domanda in questione dobbiamo fare un bel salto all’indietro nel tempo e tornare alla messa in onda di Masterchef 5, lo show dedicato alla cucina sempre in onda su Sky, che in quel periodo poteva ancora contare sulla presenza di quattro giudici, ovvero Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Ebbene, in quell’anno in particolare, ad essere arrivati al traguardo finale erano stati in tre: Erica, Alida e Lorenzo. Insieme hanno lottato fino alla fine con le unghie e con i denti per potere conquistare 100 mila euro e un libro di ricette.

Il primo ad abbandonare il gioco è il macellaio veneto che non riesce a superare le sue avversarie dopo le prime due prove. Ma proseguiamo con il racconto che ha portato alla vittoria.

Masterchef 5, ricordate la vittoria di Erica: la finale fu un disastro

Dopo l’abbandono del macellaio, a restare ancora in gioco sono state le due donne: si procede con la mistery box con a disposizione per tutti gli stessi ingredienti del provino, gli stessi che gli avevano permesso di entrare nella classe di Masterchef.

Poi è tempo dell’invention test che ha portato la trentenne ha delle scelte davvero molto difficili: Erica ha scelto per sé le animelle con latte, limone e caffè, affidando a Lorenzo la difficilissima Minestra di mare, verdure e frutta di stagione e ad Alida una trota preparata in oliocottura.

Nel corso dell’atto finale per le due donne è tempo di menù da degustazione: due ore e mezza di tempo per sistemare e preparare il tutto e poi sottoporlo al palato dei giudici che specialmente in questa occasione, si sono dimostrati essere molto esigenti. Due approcci diversi e due modi di fare molti differenti tra di loro.

Alla fine ad avere trionfato è stata Erica: è stata lei la protagonista assoluta di una finale di Masterchef che nel contesto conclusivo ha portato in scena, quello che a tutti gli effetti è stato un vero scontro di classe.