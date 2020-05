Chiara Ferragni: la reazione furiosa allo scherzo di Fedez

Chiara Ferragni reagisce in modo scontroso allo scherzo di Fedez: “Se li hai rotti ti ammazzo”

In questo periodo di lockdown la coppia The Ferragnez ci ha fatto compagnia con un sacco di video divertenti della loro famiglia, soprattutto video dolcissimi del figlio Leone. Chiara tiene i suoi follower sempre aggiornatissimi sulle sue giornate con Fedez. Spesso vediamo la coppia che si fa scherzi a vicenda, ma a volte Chiara Ferragni non reagisce proprio nel migliore dei modi.

Pare che Fedez in uno di questi abbia esagerato e Chiara si è innervosita davvero molto. L’influencer da 20 milioni di followers, era in bagno in accappatoio quando Fedez ha deciso di farle uno scherzo. Lui era al telefono fingendo di parlare con Jennifer Aniston dei suoi milioni di likes. Ad un certo punto prende i giocattoli di Leone e li butta a terra e la reazione di Chiara non si è fatta attendere.

Chiara è palesemente innervosita dal gesto del marito e gli risponde così “Se li hai rotti ti ammazzo”. Ma inizialmente Fedez non ha ben capito cosa avesse detto la moglie e a quel punto lei ripete, senza nessun problema, la “minaccia”: “Se gli hai rotto questi cosi a Leo ti ammazzo”. Fedez, dopo questa reazione, fa vedere alla moglie che non ha rotto nulla. “Non li ho rotti” si difende mostrando alla moglie che era tutto perfettamente integro.

Un altro episodio che ha scatenato la rabbia di Chiara risale a quando Fedez ha deciso di farle uno scherzo sui suoi lunghi e curatissimi capelli biondi. Nello scherzo, Fedez aveva appoggiato una ciocca di capelli di una parrucca accanto alla moglie che dormiva: il rumore del rasoio ha svegliato all’improvviso Chiara, che vedendo il grande ciuffo biondo tagliato e rimasto sul cuscino, ha lanciato un urlo e ha avuto un attimo di terrore: “Ti stacco il ca**o”, aveva detto Chiara Ferragni in quell’occasione minacciando Fedez. Insomma, non toccate la Ferragni!

