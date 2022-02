Come creare un angolo religioso nel tuo giardino 

Come realizzare un angolo religioso molto suggestivo

Avere nel proprio giardino un angolo religioso è quanto di meglio si possa desiderare per pregare quando se ne sente il bisogno. La preghiera aiuta a ritrovare l’equilibrio interiore e la pace, permette di ritrovare la fiducia in se stessi e di guardare ai problemi con un atteggiamento positivo. Il giardino è il luogo perfetto per creare uno spazio dove potersi immergere nella preghiera e rimanere assorti tutto il tempo che si vuole. Se anche tu disponi di uno spazio verde outdoor puoi realizzare questo desiderio e adibire una zona del giardino ad angolo di preghiera. Una volta scelto il punto che ti sembra più indicato a questo scopo, puoi allestirlo a tuo piacimento. Affinché la tua opera resista alle intemperie devi scegliere materiali adeguati, che durano a lungo, e realizzare una copertura per la statua che desideri collocarvi al centro. Non importa se il tuo giardino è grande o piccolo, basta scegliere un angolo e arredarlo rispettando lo spazio a disposizione. Le dimensioni della statua raffigurante un soggetto sacro che ti è più caro dovranno essere proporzionate all’ampiezza dell’area dove hai deciso di creare l’angolo preghiera. Tenendo conto di questi concetti per iniziare a realizzare la tua opera, ecco alcuni suggerimenti per creare un angolo religioso in giardino altamente suggestivo. Potrai scegliere fra statue di angeli, di santi come per esempio San Francesco, San Giuseppe, Padre Pio, Papa Giovanni Paolo II, oppure di Cristo, della Madonna, fino alle statue da giardino della Madonna di Medjugorje.

Le statue sono disponibili in diverse misure e in svariati materiali come legno, polvere di marmo, resina, fiberglass e materiale infrangibile.

Come creare un angolo religioso: scegliere un punto poco transitato

Per poter realizzare un luogo dedicato alla preghiera in giardino bisogna scegliere un angolo dove non ci sono passaggi che conducono su vialetti o altre zone dello spazio outdoor. A fare da sfondo dovrebbero esserci delle piante ornamentali o alberi che creino una sorta di cornice all’angolo preghiera scelto, al cui centro dovrai andare a collocare una statua religiosa. La statua sarà l’elemento centrale dell’angolo preghiera, e può adornare una grotta oppure una lapide, o ancora puoi creare una nicchia in marmo, in legno oppure in pietra, dove collocare la statua all’interno. Un’altra alternativa è quella di realizzare un altare in pietra con una pergola di fiori che rende lo scenario ancora più bello e suggestivo.

In ogni caso, per garantire stabilità e solidità alla statua religiosa che desideri installare, è consigliabile collocarla una base di cemento, di piastrelle oppure di marmo. Puoi abbellire l’area scelta con pietre naturali, realizzando un cerchio intorno alla statua, per rendere lo spazio più rustico, alternando anche i colori della pietra per ottenere un effetto più suggestivo.

Se lo spazio lo consente, puoi perfino collocare davanti all’angolo preghiera una panchina, dei sedili, oppure un inginocchiatoio, elementi che contribuiscono a creare un’atmosfera spirituale. Inoltre, puoi perfino realizzare dei giochi d’acqua per distinguere l’angolo preghiera.

Come creare un angolo religioso: quale statua scegliere

Dopo aver scelto il punto dove realizzare l’angolo preghiera nel tuo giardino e aver progettato come arricchirlo, è il momento di scegliere la statua religiosa adatta da collocare all’esterno. Ne esistono di svariate tipologie e dimensioni, adatte per qualsiasi soluzione e stile, da quelle alte appena pochi centimetri alle statue grandi, addirittura fino a quasi due metri. Come già accennato, puoi scegliere fra statue di angeli o di santi come appunto San Francesco, San Giuseppe, Padre Pio, Papa Giovanni Paolo II, oppure di Cristo, della Madonna e tutte le raffigurazioni che più ti aggradano.

Le statue religiose sono disponibili anche in diversi colori e rifinite nei dettagli, per cui puoi scegliere quella che ritieni sia più indicata da inserire nell’angolo preghiera che hai preparato.