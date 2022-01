Come diventare bella: trucchi e consigli da make up artist

Come diventare bella è il leit motiv che affligge noi donne perché vogliono sentirci ordinate con il trucco tutti i giorni. Solo che non tutte amano truccarsi ma tutte chiedono come essere più belle. Il segreto su come valorizzarsi lo conoscono i make up artists e qui ne vogliamo raccogliere alcuni per utilizzarli al meglio.

Come diventare belle passo dopo passo

Secondo i truccatori l’essere belli comincia già con la pulizia quotidiana. Il viso deve essere deterso in profondità mattina e sera per evitare che si formino brufoli o altri inestetismi. Per trasformarsi da brutta a bella è necessario partire dalle basi.

Il viso va lavato non solo con il sapone ma anche passato con una dose generosa di latte detergente. Questo servirà a togliere gli ultimi residui di sporco (è la prima regola su come diventare bello) e quando ti guarderai allo specchio con la pelle perfettamente pulita ti sembrerà subito di essere bella. Bisognerà passare poi un po’ di tonico così da opacizzare la pelle e chiudere i pori.

Come apparire più bella

Dopo aver pulito a fondo la pelle dobbiamo nutrirla. Scendono in campo due prodotti che ci aiuteranno a essere belle: la crema e il siero. Quest’ultimo va usato solo dopo i trent’anni quando aumenta il bisogno di trattenere l’acqua e di mantenere la pelle idratata.

La crema, invece, va spalmata in base alle specifiche necessità della nostra pelle così da permetterle di traspirare ed essere nutrita. Già da soli questi due passaggi ci spiegano come sentirsi belle e sarebbero sufficienti. Se però si hanno inestetismi o un colorito spento allora si può procedere al trucco.

Alla mattina ci guardiamo allo specchio e diciamo “voglio essere bella!”, e come traduciamo questo desiderio in azione? Semplicemente creando una base per il trucco che ci insegnerà come diventare belli di viso.

Come essere bellissime

Puoi vedere passo dopo passo come stiamo aumentando la nostra percezione di bellezza seguendo le regole non scritte dei truccatori. Allora, come sembrare più bella? Assemblando in modo corretto correttore, fondotinta, cipria, blush e illuminante in quella tecnica chiamata contouring.

Si stende prima il correttore per coprire le imperfezioni (brufoli, occhiaie, macchie) e poi si passa una buona dose di fondotinta. Il quale deve essere uguale al nostro colorito per non creare degli antiestetici stacchi. Come essere belle con i brufoli? Non ha importanza se hai brufoli perché li andremo a nascondere sotto il correttore e il fondotinta, quindi non ti preoccupare!

Poi, bisogna usare un correttore scuro per creare delle zone d’ombra che cancellino i nostri difetti (naso aquilino, occhi distanti, bocca poco pronunciata). Questo passaggio va compiuto in modo meticoloso affinché non rimangano delle striature visibili a fine trucco. Come diventare bellissima con l’illuminante? L’illuminante è una chicca che permette di nascondere meglio i difetti ed è super consigliato dagli esperti.

Proteggi tutta l’impalcatura con la cipria e passa un po’ di blush sulle guance. Se vuoi completare il trucco puoi stendere ombretto, rossetto e mascara ma questo lo lascio al tuo gusto personale.

Ora che hai capito come essere belli non ti resta che provare e magari insegnare a tua volta alle amiche i trucchi su come essere bella.