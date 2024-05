Come eliminare la muffa in casa: cause e soluzioni contro il fungo

La muffa è uno dei nemici giurati delle nostre case e tutti prima o poi dobbiamo farci i conti. Sporca, puzzolente e anche pericolosa, la muffa si annida negli angoli delle nostre case proliferando lì dove ci sono le condizioni adatte per farlo. Tutti noi vogliamo sbarazzarcene, ma l’unico modo per farlo davvero è capire quali sono le cause ed eliminarle alla radice. In questo articolo vediamo dunque come eliminare la muffa in casa, identificando le cause e poi le soluzioni.

Come eliminare la muffa in casa: cause

La muffa ha bisogno di una sola condizione per proliferare: l’umidità. Tutte le nostre case sono più o meno umide, a causa di tanti fattori inevitabili come cucinare o farsi una doccia. Questa umidità se viene in contatto con delle spore della muffa, può farla proliferare andando a riempire le nostre stanze. La causa principale della muffa è dunque proprio l’eccessiva umidità in casa, dunque il modo migliore per sbarazzarsi di questo fungo è proprio risolvere questo problema.

Come eliminare la muffa in casa: soluzioni

Chiarito quali siano le cause, occorre eliminare l’umidità in casa. Per farlo non occorrono grandi operazioni (a meno di particolari problemi dovuti a perdite o infiltrazioni) basterà infatti avere l’accortezza di fare arieggiare bene la casa, in particolare mentre cuciniamo o ci laviamo in bagno con acqua calda. Inoltre possiamo acquistare degli appositi deumidificatori, strumenti in grado di trattenere l’umidità in apposite cassette da svuotare poi tranquillamente.

Una volta risolto il problema dell’umidità, che si può monitorare con appositi termometri, possiamo procedere a pulire la muffa dai muri. Per farlo basta della semplice acqua e sapone, altrimenti se vogliamo un effetto più veloce e potente, possiamo usare la candeggia, meglio se in formato spray. Fate attenzione ad arieggiare bene le stanze dove andrete ad usarla, i gas sono infatti nocivi e pericolosi.