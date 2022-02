Come far crescere la barba più velocemente? Consigli e trucchetti fai da te

Che tu sia un hipster o meno e desideri che la tua barba cresca velocemente per poter assumere un nuovo look, un aspetto diverso, allora puoi seguire alcuni consigli pratici e in perfetto stile fai da te. Non serve ricorrere a trucchi magici o extension per avere la barba, ma pazienza, attesa e qualche accorgimento. Alla fine del “percorso” puoi vantare una barba folta. Spetta a te curarla come preferisci. Innanzitutto, per quanto sembri banale, il primo passo da compiere per sapere come infoltire la barba è semplice: smettere di rasarti per almeno un mese e mezzo e usare un olio da barba che ammorbidisca la pelle del viso, evitando eventuali irritazioni cutanee e stimoli la crescita della peluria. Se la velocità crescita barba è il tuo chiodo fisso, allora abbiamo dei suggerimenti per te.

Come far crescere la barba foltissima con gli oli naturali

Esistono prodotti per far crescere la barba e per evitare i cosiddetti buchi nella barba, tra questi molti olii in commercio che puoi testare. Il consiglio migliore è quello di selezionarne con cura uno o più, visto che non tutti sono adatti allo scopo. L’olio di ricino contribuisce a far crescere la barba e a renderla più resistente. L’olio di eucalipto è un formidabile antibatterico e, come il precedente, favorisce il processo di crescita. L’olio di argan, pur non aiutando in maniera diretta la crescita, concorre a questa grazie ai suoi nutrienti che fungono da stimolanti. A seguire, munendoti di una buona spazzola per barba, abituati a spazzolarla per mantenerla ordinata ed evitare che, annodandosi, possa spezzarsi. Questo, naturalmente se non desideri adottare uno stile “selvaggio”. La spazzolatura costante ti permette di farla crescere tutta nella medesima direzione, quella da te preferita. Tagliarla spesso, infatti, rende i peli più duri e difficile da gestire, cosa che ti può far dire “non mi cresce la barba”! Valuta anche che una rasatura frequente non stimola la crescita.

Infoltire barba: proteine e ginnastica per un look da “barbuto”

Come farsi crescere la barba? Come stimolare la crescita della barba? La crescita della barba passa anche attraverso il cibo. Inoltre, salvo diverse disposizioni mediche, puoi optare per l’assunzione di alcune proteine in modo da accelerare lo sviluppo della barba. L’alimentazione sana ed equilibrata, infatti, è un toccasana anche per la peluria sul viso maschile e… si sa, una buona salute equivale anche ad un aspetto migliore. Introduci nella tua alimentazione la vitamina A, D, B6 e B2. Forse non sai che, persino fare esercizio fisico può rappresentare uno stimolo per la crescita della tua barba. L’attività cardiovascolare, infatti, alimenta la produzione di testosterone negli uomini. È una stimolazione naturale in grado di incrementare la velocità della crescita della barba. Oltre a questo, fare un po’ di movimento migliora anche il tuo stesso benessere psicofisico, ma in caso di particolari problemi di salute, rivolgiti al tuo medico per stabilire quale attività fisica sia adatta a te. Considera che la crescita barba può variare a seconda dell’età (a che età cresce la barba è variabile, di solito verso i 14 anni), della salute e anche di fattori ormonali, ma ciò che accomuna tutti gli aspiranti “barbuti” è, senza dubbio la pazienza. Devi averne, almeno nelle fasi iniziali della crescita, per ottenere il risultato sperato.

Piccola curiosità sulla barba

Piccola curiosità che, magari ignori. Nel 1967, l’istituto di ricerca Smihtsonian Institute di Washington ha ricevuto in regalo una barba decisamente lunga e imponente. Le sue dimensioni superano i 5 metri ed è appartenuta da un norvegese morto nel 1927. Ancora oggi è considerata un vero e proprio record. È la barba più lunga che si conosca. Sicuramente, uno degli interessi di quest’uomo, quand’era in vita, deve essere stato stimolare crescita barba!