Come indossare la gonna di jeans lunga? Trucchi per questo capo particolare

Le gonne sono sicuramente un capo fondamentale per l’armadio di ogni donna. Lunghe, corte, con spacco, di diversi materiali, ogni gonna ci permette di creare uno stile unico, elegante, ma al contempo sensuale. In questi ultimi mesi una nuova gonna sta prendendo piede nelle tendenze mondiali, ovvero la gonna di jeans lunga. Capo sicuramente particolare, duttile, ma non facile da abbinare. In questo articolo vediamo subito come indossare la gonna di jeans lunga e come renderla un pezzo invidiato del nostro armadio.

Come si indossa una gonna lunga di jeans?

La versatilità della gonna di jeans lunga la rende adatta sia per il giorno che per occasioni speciali. Già protagonista delle passerelle dalla scorsa stagione, anche questa primavera estate 2024 continua a essere un capo di tendenza imprescindibile per ogni amante della moda.

Uno dei suoi punti di forza è il tessuto stesso: il denim offre uno stile casual che può essere interpretato in molteplici modi, consentendo abbinamenti adatti a ogni situazione. La sua lunghezza contribuisce a slanciare la figura, rendendola adatta a tutte, dalle alte alle più basse.

I modelli disponibili sono numerosi, ma quello più in voga è senz’altro quello aderente alle gambe e lungo fino alle caviglie, ispirato allo stile degli anni ’70. Questo modello si presenta con lo spacco davanti, dietro o ai lati, offrendo varietà di scelta in base ai gusti personali.

Come abbinare la gonna lunga di jeans

Come abbiamo detto la gonna lunga di jeans può essere un capo versatile. Si può abbinare facilmente a canottiere colorate, oppure a camice bianche da uomo, mixando capi e avendo un look moderno, ma comunque elegante.

Un altro abbinamento è quello invece con un blazer, meglio oversize, per un look stiloso e alla moda, adatto per una serata o un aperitivo serale.