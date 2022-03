Come la Russia potrebbe essere disconnessa da Internet globale

Da diversi giorni si parla di una completa disconnessione della Russia da Internet globale e sarebbe una mossa radicale che interesserebbe più di 100 milioni di russi. L’idea di un “internet sovrano” russo è nata una decina di anni fa e i russi hanno fatto diversi test nel 2018 e nel 2019. Ma la disconnessione totale da Internet globale sarebbe estremamente difficile da un punto di vista tecnico e tutti lo farebbero perdere. .

La Russia, un paese affamato di Internet

Una tale disconnessione non è mai stata fatta prima, non è chiaro se si possa fare e soprattutto se la Russia possa ottenere l’hardware necessario per farlo. La mancanza di trasparenza della Russia rende impossibile la verifica delle informazioni anche in questo settore.

La Russia ha 115 milioni di utenti Internet, ovvero l’80% della popolazione, e il numero di utenti è raddoppiato rispetto a dieci anni fa. Quindi i russi sono grandi fan di Internet e amano molto le app occidentali come Instagram e Netflix.

Quindi la Russia non è la Corea del Nord, perché ha un tasso molto alto di penetrazione di Internet tra la popolazione e le persone hanno avuto un ampio accesso alle applicazioni da qualsiasi parte del mondo e quasi tutti i siti. I russi NON erano affatto isolati digitalmente.

La stampa anglosassone ha usato l’espressione “cortina di ferro digitale” riferendosi alla possibile disconnessione della Russia da Internet globale. Il parallelo è fatto con la cosiddetta “cortina di ferro” che era la linea di demarcazione tra l’Europa occidentale e l’Europa orientale durante la Guerra Fredda.

La Russia non è nemmeno la Cina, perché applicazioni come Instagram e WhatsApp sono estremamente popolari nella Federazione Russa, ciascuna con oltre 70 milioni di utenti. Non è più possibile accedere ufficialmente a queste applicazioni. La Cina ha i suoi social network e app per lo shopping che hanno oltre un miliardo di utenti ciascuno.

L’idea di base è che Internet in Russia ha stretti legami con Internet nel resto del mondo e la disconnessione totale sembra impossibile. Anche una rottura parziale è difficile da ottenere. L’idea di base è che la Russia è molto ben integrata nella “internet globale” e il Paese avrebbe guadagnato molto dal punto di vista economico mantenendo quei legami.

Ma l’invasione dell’Ucraina ha cambiato tutto.

La Russia e la “internet sovrana” – Un’idea vecchia di dieci anni

Si parla di “internet sovrano” dal 2011, quando ci sono state molte proteste in Russia dopo le elezioni, e Putin e le sue persone più importanti hanno capito quanto sia importante Internet. Poiché gli anziani della Russia non vogliono nemmeno sentire parlare delle proteste, hanno iniziato a vedere Internet come una minaccia alla stabilità dello stato. Per alleviare questa minaccia, è nata l’idea di creare una Internet russa disconnessa dal resto del mondo.

Il problema è che i politici che hanno dettato la creazione di una “internet sovrana” non erano per niente bravi in ​​tecnologia e non sapevano che una cosa del genere non poteva essere creata facilmente.

Nel 2019, i legislatori russi hanno approvato emendamenti chiamati “Legge sovrana su Internet” che richiedevano ai fornitori di Internet di installare apparecchiature per monitorare il traffico Internet e consentire il controllo centralizzato sulle reti di comunicazione del paese.

Il Cremlino ha dichiarato nel 2019 di voler ridurre la propria dipendenza dai server stranieri. La legislazione era quindi mirata a incanalare il traffico web e i dati attraverso nodi controllati dalle autorità statali, costruendo un “sistema di nomi di dominio” nazionale alternativo che avrebbe consentito a Internet di funzionare anche se la Russia fosse stata esclusa dalle infrastrutture straniere.

I legislatori hanno sostenuto che Internet “sovrano” non significava isolare il segmento web russo, ma proteggere il web se una “potenza ostile” avesse isolato la Russia dalla rete globale. Nella navigazione quotidiana di un utente normale, affermano le autorità, non si avvertirà alcun cambiamento.

La legge affermava che tutti i server dovevano essere gestiti dalla potente autorità di telecomunicazioni Roskomnadzor e il requisito era che questi server fungessero da “kill switch” per disconnettere la Russia dalle connessioni esterne, reindirizzando il traffico web al proprio spazio online russo, chiamato RuNet. .

A seguito dell’emanazione della legge, il governo ha vietato un certo numero di fornitori di servizi VPN e nel dicembre 2021 l’accesso alla rete decentralizzata Tor è stato vietato.

Prove lungo la strada per l’isolamento

La Russia ha affermato più volte, anche nel 2019, di aver testato questo RuNet e che ha funzionato, ma le informazioni sono impossibili da verificare e sembrano inaffidabili. E nell’estate del 2021, la Russia ha annunciato di aver completato con successo una disconnessione di un mese dal World Wide Web.

Tuttavia, molti esperti affermano che la disconnessione è molto difficile da fare ed è emersa una serie di informazioni che mostrano che i principali provider Internet non hanno voluto rinunciare alla connessione al DNS globale e si sono rifiutati di passare al DNS nazionale completo. Russo. Alcuni fornitori hanno preferito pagare multe.

Il DNS deriva dal “sistema dei nomi di dominio” ed è uno standard utilizzato per gestire gli indirizzi IP dei siti Web di tutto il mondo. a volte la tecnologia DNS viene paragonata a un’enorme “rubrica” ​​che associa un nome a ciascun indirizzo IP di un sito Web nel mondo.

È triste che sia arrivato qui dopo anni in cui le autorità russe hanno incoraggiato l’uso di Internet, incoraggiando lo sviluppo di attività online e l’espansione delle società tecnologiche russe all’estero. Yandex e Kaspersky Lab sono diventati famosi a livello globale e Vkontakte è diventato uno dei social network più popolari. Da diversi anni, tuttavia, Putin e il suo popolo hanno pensato di più alla censura e al controllo rigoroso quando si tratta di Internet.

Molte aziende tecnologiche occidentali avevano attività in Russia, alcune avevano filiali con molti dipendenti. Tutto sta andando in pezzi a causa dell’invasione e la riparazione del danno arrecato al settore informatico russo potrebbe non ripetersi mai più, perché d’ora in poi la Russia sarà percepita come un aggressore per molto tempo.

Una Internet russa disconnessa dal mondo è difficile da realizzare, perché occorre realizzare un’eccessiva centralizzazione, un compito che pone enormi problemi tecnici. I primi test per RuNet sono stati fatti due anni fa, ma non è chiaro se si sia ottenuto molto, soprattutto perché non è noto se tutti i provider si siano collegati al DNS russo. Inoltre, sorge la grande domanda: come si comporterà Internet nel primo test su larga scala?

I test effettuati dalle autorità sono stati su piccola scala, in piccole regioni, e poiché i russi non sono molto trasparenti nella loro comunicazione, non è chiaro se questi test abbiano prodotto i risultati desiderati da Mosca.

Poi c’è da dire che l’idea di un Internet russo frammentato che funzioni allo stesso modo di un Internet globale è un concetto semplice da esprimere per i politici che danno ordini, ma è estremamente difficile da implementare sul campo da parte di provider e amministratori di sistema.

Anche se il piano di disaccoppiamento non va a buon fine, è molto probabile un’interruzione significativa delle comunicazioni online in Russia. Le conseguenze potrebbero essere molte: molti siti stranieri potrebbero diventare inaccessibili in Russia, la qualità della connessione web potrebbe deteriorarsi e gli sviluppatori di applicazioni avranno a disposizione molti meno strumenti. Inoltre, potresti finire in una fase in cui quasi nessuna applicazione VPN sarà efficace.

La Russia sembra essere su un percorso simile alla Cina quando si tratta di controllare ciò che le persone possono vedere su Internet. La grande differenza è che lo stato cinese ha investito molto nel suo sistema di censura e ha molta esperienza nel campo. La Russia non ha il budget cinese, né può destinare un numero così elevato di persone al monitoraggio e al controllo. Inoltre, le applicazioni occidentali sono penetrate molto più in Russia che in Cina.

Fonti: Flashpoint, Euronews, ZD Net, Financial Times