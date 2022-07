Come proteggere le case prefabbricate in legno dai ladri

Non esiste un modo universale per proteggere le case prefabbricate in legno dai ladri, poiché questi se vogliono entrano quando meno ce l’aspettiamo! Tuttavia, è possibile prevenire la loro entrata utilizzando delle tecniche e degli oggetti “anti-ladro”.

In questo articolo guida illustreremo le principali metodologie usate per proteggersi dai ladri, nonché gli accessori più acquistati ed utilizzati per prevenire l’ingresso di ospiti indesiderati in casa!

Sei pronto per riempire il carrello Amazon di gadget tecnologici ed in grado di salvare tutti gli oggetti preziosi che hai in casa?

Idee per proteggere le case prefabbricate dai ladri

Nelle prossime righe troverai cinque diversi metodi ed idee per proteggere le case in legno prefabbricate dai malintenzionati, di modo che tu possa sentirti sempre al sicuro all’interno della tua abitazione.

Ecco gli aspetti chiave che affronteremo nel dettaglio di seguito:

Installazione di videocamere da interno ed esterno,

Chiusura di porte e finestre, sia in estate che in inverno,

Sistema di sicurezza, serratura smart e luci con sensore di movimento,

Distrazione,

Fiducia nel prossimo.

Una volta approfondito tutto ciò, non ti rimane che mettere in pratica sin da subito i nostri consigli per proteggere le case prefabbricate.

1. Installare delle videocamere

Il primo modo per proteggere sé stessi e la propria casa dai ladri è quello di installare delle videocamere di sicurezza in diverse aree della casa. Nel mercato esistono diverse tipologie di videocamere:

Da interno : sono più economiche rispetto alle videocamere da esterno, ma altamente performanti. Sono indicate a chiunque voglia tenere sotto controllo chi passa per casa;

: sono più economiche rispetto alle videocamere da esterno, ma altamente performanti. Sono indicate a chiunque voglia tenere sotto controllo chi passa per casa; Da esterno: sono più “robuste”, perché sono in grado si resistere meglio all’acqua, al sole ed agli agenti atmosferici.

Esistono due varianti di telecamere (siano esse da interno o da esterno), che si distinguono per via del metodo con cui vengono alimentate:

Con le pile/a batteria : particolarmente indicate per zone in cui non c’è la possibilità di collegarsi ad una fonte di corrente o per chi non ha ancora bene in chiaro dove posizionare la videocamera;

: particolarmente indicate per zone in cui non c’è la possibilità di collegarsi ad una fonte di corrente o per chi non ha ancora bene in chiaro dove posizionare la videocamera; Tramite corrente: per queste videocamere è necessario avere una presa di corrente accanto al punto di installazione, di modo che questa possa funzionare correttamente semplicemente con l’energia elettrica.

Nel caso in cui decidessi di installare una telecamera alimentata dalla corrente, si consiglia di realizzare un impianto dedicato o sfruttare quello della luce; in questo modo, se salta la corrente la videocamera continuerà a funzionare ed a registrare tutti i movimenti.

Ad oggi, le videocamere da casa non costano molto (hanno un prezzo davvero abbordabile), si mimetizzano perfettamente con l’ambiente circostante, possono essere posizionate ovunque e permettono anche di salvare alcuni frammenti (come il passaggio di una persona) all’interno di una scheda (Micro SD, acquistabile separatamente) o sul cloud (a pagamento).

2. Chiudere sempre porte e finestre

Per quanto scontato possa sembrare, capita spesso che i ladri si intrufolino all’interno delle abitazioni grazie alla distrazione dei proprietari di casa!

L’ABC della sicurezza casalinga non ha prezzo, se non un po’ di attenzione: prima di partire per un viaggio o per il lavoro, si consiglia caldamente di verificare che la porta d’entrata, tutte le porte di accesso, le finestre ed il garage siano chiusi. Analogamente, svolgi questa operazione anche alla sera, prima di andare a dormire.

Presta particolare attenzione a questo fatto soprattutto dopo aver accolto ospiti (ad esempio, l’elettricista), che magari conosci poco, in casa: è capitato che questi si siano preparati il terreno lasciando una porta o il garage aperto, per poi passare a “ripulire” casa in assenza del proprietario!

3. Installare un sistema di sicurezza ed una serratura smart

Oltre alle videocamere di sorveglianza, potresti pensare di installare un sistema di sicurezza, come una serratura smart, che ti permetta di accedere all’interno della tua casa solo dopo aver superato i quesiti posti dalle “domande” di sicurezza (per esempio: solo dopo aver riconosciuto l’impronta digitale posta sulla serratura).

In abbinata alla serratura smart, potresti pensare di installare un sistema di allarme, che emette un rumore non appena rileva dei movimenti strani. L’allarme è molto utile, sia che tu sia in casa che in tua assenza: se sei in casa, ti dà la possibilità di prepararti per colpire colui che si è intrufolato in casa, mentre se sei fuori casa avvisa i vicini.

Puoi anche installare un avvolgitore elettrico per persiane con controllo da remoto: in questo modo, potrai dare l’idea di essere in casa anche quando non ci sei, grazie al controllo, appunto, da remoto, che ti permetterà di azionare le persiane a distanza.

Oppure, ancora, potresti pensare di montare delle luci con sensore di movimento all’esterno della casa: queste, non appena passerà qualcuno davanti al sensore, illumineranno “a giorno” l’area di passaggio. In questo modo, sarà più semplice individuare eventuali persone sospettate anche nelle ore più buie.

4. Non distrarsi mai

Per evitare di avere ospiti poco graditi in casa, è essenziale essere sempre sul pezzo, ossia non distrarsi mai.

Ogni qualvolta noti qualcosa di strano (qualcuno che ti segue fino a casa o delle macchine sconosciute nel parcheggio accanto a casa), alza le antenne e vai a vedere: è molto importante tenere sotto controllo il traffico vicino casa, per evitare brutte sorprese. Quindi, consigliamo di non distrarsi mai, tanto a casa quanto fuori casa, perché le fregature sono sempre dietro l’angolo!

5. Non fidarsi mai di nessuno

Infine, il trucco più importante per proteggere la propria casa, la propria famiglia, i propri beni e sé stessi è quello di non fidarsi mai di nessuno.

Nonostante sia scontato, non possiamo mai sapere chi ci troviamo davanti: potrebbe essere la persona più buona del mondo, così come quella più malvagia e cattiva, pronta a pugnalarti alle spalle non appena girato l’angolo.

In alternativa, se vai via per le vacanze, ti suggeriamo di lasciare le chiavi di casa ad un parente che vive nei paraggi (tua mamma o tua sorella/fratello); in questo modo, il tuo parente potrà andare a vedere se in casa è tutto sotto controllo o se c’è qualcosa fuori posto.