Come si alleva un coniglio in casa: tutti i consigli da seguire per una vita sana

Ti sei deciso: vuoi un coniglio! Il coniglio è un animale che sta diventando sempre di più un animale da compagnia, adatto a grandi e piccini, conquista con il suo aspetto morbido e mansueto. Se si fanno le giuste scelte, soprattutto nelle dimensioni del coniglio, si può tranquillamente tenere in casa e renderlo un altro membro della nostra famiglia speciale. La convivenza con un coniglio deve però rispettare alcune regole essenziali, ma che renderanno la vita reciproca più semplice

Come si alleva un coniglio in casa le regole da seguire

Come per i cani o i gatti, anche i conigli hanno diverse razze, ognuna delle quali con proprie caratteristiche. Quelle più indicate per essere tenuta in casa sono: il Nano, l’arlecchino, il Rex, il Coniglio d’Angora Inglese, l’Ariete e il Rex.

Per rendere la sua vita piacevole come prima cosa bisognerà dotarlo di una gabbietta. Questa sarà la sua cuccia, il suo luogo di riparo e riposo dopo le lunghe giornate girando per casa o in giardino. La gabbietta dovrà avere dimensioni di cinque volte maggiori all’animale e pulita almeno una volta al giorno. Inoltre durante la crescita si potrà rendere necessario cambiare o ampliare la gabbietta.

Questo piccolo rifugio può anche essere un semplice recinto, entro il quale piazzare tutto quello di cui ha bisogno come fieno, acqua, una lettiera specifica per conigli e molto altro ancora.

Cosa evitare con un coniglio

Innanzitutto i conigli sono animali molto timidi, per cui coloro è sempre opportuno adottare uno stile di vita pacifico e calmo. Se ad esempio viviamo in una casa molto turbolenta, forse è meglio evitare questo genere di animali. Inoltre bisogna considerare attentamente la convivenza tra cani, gatti e conigli. I primi due sono infatti dei predatori, mentre il coniglio è una preda. Per quanto si trovino in un contesto di cattività, gli animali potrebbero rischiare di farsi del male.