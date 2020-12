Come vendere una casa con mutuo a Forlì

Qualche anno fa hai comprato la tua bella casa a Forlì, ti è costata tanti sacrifici, tant’è che hai aperto un mutuo, ma adesso per una serie di circostanze sei costretto a venderla prima del previsto perché hai deciso di trasferirti, ma, prima di fare il grande passo, non hai finito di pagare il mutuo? Questa domanda insinua il dubbio, ma eccoti subito la risposta… Non è un problema, puoi vendere la tua casa a Forlì, anche se è ancora coperta da mutuo, ecco come!

Ovviamente, puoi estinguerlo con la somma che ricaverai dalla vendita, che ti dà quindi il tuo acquirente: questa procedura è detta “estinzione all’atto”, cioè pagare in una sola volta la parte del capitale mancante per procedere all’estinzione anticipata del finanziamento. Non c’è migliore ipotesi, ma ahimè è una situazione assai rara, non sono molti gli italiani ad avere a disposizione cifre simili, da poter bonificare in un’unica transazione.

Casa con mutuo in corso a Forlì

Una delle più importanti novità introdotte dalla legge Bersani 244 del 24 dicembre 2007 è che le banche non possono più richiedere la penale a chi desidera rimborsare il mutuo prima della naturale scadenza del contratto. Ricorda però che, estinguere il mutuo anticipatamente, procedimento necessario specie se, ad esempio dovrai accedere ad un secondo mutuo, non ti farà sconti sugli interessi.

Attenzione! Ciò vorrebbe dire anticipare la data di scadenza stabilita dalla tua banca. Restituendo il capitale prestato però, non ti verranno scontati gli interessi che hanno preventivato di darti in prestito: essi saranno comunque da calcolare nella somma da recapitare al tuo istituto di credito.

Come procedere? L’acquirente della tua casa a Forlì ti deve consegnare un assegno circolare intestato alla tua banca, il cui importo deve essere uguale alla quota di debito residuo, quella che risulta dai conteggi fatti per l’estinzione anticipata. La tua banca, dopo aver ricevuto il versamento, ti rilascia una quietanza di avvenuta estinzione e procede alla cancellazione dell’ipoteca.

Accollo del mutuo della casa a Forlì

Altra opzione, puoi chiedere alla tua banca l’accollo del mutuo da parte del nuovo acquirente, procedura sempre più utilizzata in Italia. Questa possibilità, ossia che l’acquirente della tua casa si accolli il tuo mutuo, è fattibile chiaramente solo col suo consenso. Ma la banca potrebbe non concederti l’accollo del mutuo, perché il tuo acquirente non ha le garanzie reddituali sufficienti per procedere; mentre il compratore potrebbe non accettare, perché magari le condizioni proposte attualmente dal mercato risulterebbero più vantaggiose.

Se invece la tua banca e l’acquirente della casa sono d’accordo, si può procedere! A questo punto, chi entra in casa tua a Forlì, subentra al tuo posto accollandosi tutte le rate rimanenti e tutte le altre spese correnti previste. L’estinzione anticipata del mutuo ti permetterà di risparmiare sugli interessi non ancora maturati, soprattutto se sei ai primi anni di finanziamento; mentre, se sei già a buon punto col mutuo, la quota che rimane degli interessi da restituire alla banca non è alta, quindi buona parte di questi li avrai già pagati.

Questo avviene perché, nel piano di ammortamento che oggi è adottato per i finanziamenti dalla maggior parte delle banche, nell’importo della rata, gli interessi sono in percentuale più alti nel capitale nei primi anni, per poi diminuire gradualmente fino ad azzerarsi. È quindi per te molto più conveniente estinguere anticipatamente il mutuo della casa a Forlì se sei ancora agli inizi, quando non hai ancora pagato tutti gli interessi.

