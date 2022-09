Componenti di un impianto fotovoltaico

Il tema delle energie rinnovabili ormai ha assunto un ruolo cruciale non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il motivo è semplice, la crisi climatica è sempre più visibile nei suoi effetti ed è fondamentale incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili. I pannelli fotovoltaici, ad esempio, permettono alle famiglie, e non solo, di soddisfare il proprio bisogno di energia senza avere un impatto negativo sull’ambiente che ci circonda. Non è un caso, d’altronde, che sempre più persone decidono di istallarli sui tetti delle proprie abitazioni ed è possibile ipotizzare che con il passare degli anni sempre più persone opteranno per questa scelta eco friendly.

I tipi di impianti fotovoltaici

Prima di capire come funziona un impianto fotovoltaico bisogna fare alcune precisazioni. Non tutti sanno che sul mercato esistono diverse tipologie di pannelli fotovoltaici, ed è fondamentale conoscere le differenze per poter fare un acquisto consapevole. In estrema sintesi, gli impianti fotovoltaici possono essere suddivisi in due principali categorie: grid connected e stand alone (chiamato anche “a isola”). Il primo tipo è un impianto collegato alla rete di distribuzione elettrica, mentre la seconda tipologia non prevede connessioni di alcun tipo. Ciò significa che l’impianto grid connected può funzionare anche senza un sistema di accumulo, mentre un impianto ad isola no. Vi è, però, un terzo tipo chiamato storage, collegato alla rete elettrica ma dotato di sistema di accumulo. In questo modo, l’energia elettrica prodotta viene utilizzata per il consumo autonomo ma le eccedenze vengono immesse sulla rete elettrica. In questo modo è possibile non solo sfruttare l’energia pulita prodotta, ma anche ricavare un profitto economico dalla stessa.

Come è fatto un impianto fotovoltaico

Quando si guarda un impianto fotovoltaico si potrebbe pensare che in fin dei conti sia uno strumento non troppo complicato e semplice da gestire. Tuttavia, non tutti sanno che, in realtà, l’impianto fotovoltaico comprende diverse parti, ovvero:

Generatore : si tratta dell’ insieme dei moduli fotovoltaici , ovvero quelli che vengono chiamati comunemente pannelli solari. Ogni cella del modulo permette di trasformare i raggi solari in corrente elettrica. Essa, infatti, è costituita da materiale semiconduttore, in genere silicio;

: si tratta dell’ , ovvero quelli che vengono chiamati comunemente pannelli solari. Ogni cella del modulo permette di trasformare i raggi solari in corrente elettrica. Essa, infatti, è costituita da materiale semiconduttore, in genere silicio; Inverter : il convertitore di potenza, o inverter, è in grado di trasformare la corrente continua in corrente alternata;

: il convertitore di potenza, o inverter, è in grado di trasformare la corrente continua in corrente alternata; Sistema di monitoraggio : ormai tutti gli impianti fotovoltaici sono dotati di un sistema di monitoraggio, ovvero una scheda di rete che comunica con il modem di casa e invia i dati raccolti a uno spazio cloud. In questo modo, si possono monitorare i dati da remoto e accertarsi che la potenza del sistema fotovoltaico sia adeguata ai fabbisogni energetici dell’abitazione;

: ormai tutti gli impianti fotovoltaici sono dotati di un sistema di monitoraggio, ovvero una scheda di rete che comunica con il modem di casa e invia i dati raccolti a uno spazio cloud. In questo modo, si possono monitorare i dati da remoto e accertarsi che la potenza del sistema fotovoltaico sia adeguata ai fabbisogni energetici dell’abitazione; Sistema di accumulo: come già spiegato, alcuni tipi di impianti fotovoltaici permettono di accumulare l’energia prodotta ma non utilizzata. Per fare ciò, serve un sistema di accumulo, che può essere costituito da accumulatori o batterie.

L’importanza della prevenzione

Così come qualsiasi altro strumento, anche i pannelli fotovoltaici necessitano di una manutenzione costante. In caso contrario si corre il rischio di notare una progressiva riduzione dell’efficienza dei pannelli. Essendo, quest’ultimi, strumenti piuttosto delicati, è consigliabile rivolgersi a dei professionisti del settore, come ad esempio la NWG Italia, azienda specializzata nel settore dell’energia rinnovabile.