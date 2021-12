Con DiplomaOnLine puoi recuperare gli anni di studio perduti

Soprattutto in Italia, senza però dimenticare anche i territori di Europa e Stati Uniti, sono in molti gli studenti che hanno cominciato un percorso di studi e che poi, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a portarlo a termine. O magari, se è stato concluso, non con i risultati che si aspettavano e forse anche con dei “ritardi” dovuti a bocciature e brutti voti.

Ma il ritiro dello studente dal suo “canonico” corso di studi non dipende solo ed esclusivamente dal dover ripetere una classe o dalle tante insufficienze, ma bensì da altre causa come l’aver scelto un percorso di studio non in linea con le proprie attitudini, l’insorgere di difficoltà in famiglia che richiedevano una maggiore presenza a casa, la necessità di procurarsi un lavoro prima del tempo, difficoltà economiche di vario tipo e tanti altri fattori ancora che hanno contribuito ad accrescere il cosiddetto fenomeno della “dispersione scolastica”.

Questo fenomeno fa dunque sì che sempre più studenti, al momento di entrare nel mercato del lavoro, finiscano per “accontentarsi” di uno meno qualificato e rinuncino a proseguire con la propria educazione proprio per la necessità di portare i soldi a casa. Per “tamponare” un po’ questo preoccupante fenomeno sono stati istituiti i corsi serali per scuole medie e licei mentre, le università, si sono dotati di percorsi appositamente creati per i non frequentanti ed i lavoratori. Come soluzione può anche andare bene in linea di massima, ma sarà difficile per gli studenti lavoratori mettersi di buona volontà, soprattutto di sera, tra i banchi di scuola e prepararsi bene per le verifiche e gli esami cercando di giostrarsi famiglia, lavoro e studio. Che cosa si può fare dunque in questi casi? Rinunciare forse? Assolutamente no! Anzi, è meglio cambiare punto di vista mantenendo però fisso il proprio obiettivo! Come? Ma con DiplomaOnLine naturalmente!

Con DiplomaOnLine tutti coloro che hanno perso gli anni di studio possono conseguire il diploma di scuola media superiore online direttamente da casa propria o da dove più si preferisce. Grazie al sistema della FAD (ovvero della formazione a distanza) tutto quello che servirà sarà del materiale per prendere appunti, una buona connessione ad Internet e la giusta dose di buona volontà. Con insegnanti e corsi che si adattano ai tempi ed alle modalità di apprendimento di ogni singolo studente, l’unico momento in cui sarà richiesta una presenza fisica sarà quello dell’esame di maturità assieme a tutti gli altri studenti ed ottenere così il diploma in “modalità classica”.

Teniamo poi conto che tutti questi diplomi sono riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e sono validi sia per l’accesso ad altri tipi di lavori che per accedere a concorsi pubblici oppure a delle facoltà universitarie. Del resto, perché fermarsi con la propria educazione una volta “scoperto” questo metodo?