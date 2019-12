Cop25 Madrid, vertice fallimento: no accordo

Nessun accordo

L’incontro dei grandi della terra sul clima si chiude con un fallimento: un baraccone che dopo tanto chiasso non ha portato a nessun accordo concreto.

La Cop25 si è chiusa domenica e quella che avrebbe dovuto essere la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici del secolo, in grado di impostare radicali cambiamenti in fatto di clima e sostenibilità ambientale, ha dovuto di fatto rimandare le decisioni a ‘metà del 2020’. Un vero fallimento passato un po’ in sordina che dà idea di quanto in fondo, di clima, ambiente e politiche green, importi poco nei posti che contano davvero.

Un vero fallimento

Si è trattata di ‘Un’occasione persa’, commenta il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, dicendosi ‘deluso’ dall’esito. Brasile ed Australia sono stati messi sul banco degli imputati perché hanno voluto gestire ‘autonomamente’ il loro patrimonio verde, strategico per assorbimento della Co2. “Accettare le loro proposte avrebbe minato alla base gli sforzi di ridurre le emissioni” commenta Mohamed Adow, attivista e direttore di Power Shift Africa.

Contro la presenza nel testo finale della ‘importanza della finanza climatica’, si sono schierati USA, Arabia Saudita e Giappone. ‘Quel passaggio era stato concordato ed ora è scomparso’ commenta il delegato egiziano.

“Sono stato presente ai negoziati sul clima sin dalla loro istituzione nel 1991, ma non ho mai visto come qui a Madrid un totale scollamento tra le richieste degli scienziati e delle persone di tutto il mondo e quello che i negoziatori stanno cercando di ottenere” commenta Alden Meyer, attivista della Union of Concerned Scientists.

