Coraline, protagonista della canzone dei Maneskin, chi è? Recensioni, testo, storia vera

Coraline è la protagonista della canzone dei Måneskin. Non sono Led Zeppelin, non sono i Deep Purple, sostengono i numerosi detrattori di questi quattro ragazzi poco più che ventenni, eppure sono stati i vincitori dell‘Eurovision Song Contest di Rotterdam, e sono semplicemente, i Måneskin, le star della musica italiana più famosa all’estero.

Chiaro di luna a Sanremo 2022

I Måneskin, trionfatori della scorsa edizione di Sanremo con “Zitti e buoni” sono tornati sul palco dell’Ariston, dove tutto cominciò, come ospiti insieme ai Meduza. Il nome scelto dalla band romana, Måneskin significa “chiaro di luna” in danese, la lingua di origine di Victoria.

Il gruppo musicale rock nasce nel 2016 a Roma e gli esponenti del gruppo sono Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Iniziano suonando per strada, nel 2017 partecipano all’undicesima edizione di X Factor e si classificano secondi. Dopo la vittoria a Sanremo li vediamo a Los Angeles a fianco dei Rolling Stones.

Tornano sul palco di Sanremo 2002 perché le promesse si mantengono. Cantano “Coraline” testo che fa parte dell’album “Teatro d’ira – Vol 1”, lo stesso del brano “Zitti e buoni”.

Suonano prima la loro hit e poi la ballad “Coraline” la favola non a lieto fine, di una bambina fragile che non trova il suo luogo nel mondo e sceglie di rinchiudersi in un castello. E fragile, sicuramente lo è anche il frontman. Damiano non riesce a trattenere le lacrime nonostante la standing ovation del pubblico in sala e l’abbraccio di Amadeus.

Coraline e le lacrime di Damiano David

E’ bello vedere un uomo che piange, accade raramente e le emozioni sono contagiose, come hanno confermato gli applausi del pubblico in sala. Damiano è particolarmente legato a questa ballad dal nome femminile.

La canzone, racconta Damiano in un’intervista, nasce per caso: “In una stanza d’albergo. Eravamo io e Thomas. Lui ci ha messo la chitarra, io l’idea del ritornello, che abbiamo poi sviluppato insieme agli altri” Coraline è una delle canzoni più apprezzate del gruppo.

Coraline, principessa fragile

Le numerose recensioni, interpretazioni ed ipotesi dimostrano quanto il significato della canzone sia oltre che attuale allineato ad emozioni di ogni vissuto adolescenziale.

La protagonista è una bambina che vive quel delicatissimo transito chiamato adolescenza, talvolta avvincente, e talvolta sconvolgente, scegliendo di isolarsi pur di non reagire ai momenti bui. Coraline secondo i protagonisti è una creatura vera, la bambina bella come il sole può essere interpretata anche come metafora della loro storia, un capitolo straordinario di un viaggio appena iniziato.

Al contrario, il viaggio di Coraline si interrompe bruscamente:

Coraline bella come il sole

Guerriera dal cuore zelante

Capelli come rose rosse

Preziosi quei fili di rame amore portali da me

Se senti campane cantare

Vedrai Coraline che piange

Che prende il dolore degli altri

La guerriera dal cuore zelante somiglia un po’ alle figure femminili delle vette del cantautorato italiano. Tra le donne cantate da Fabrizio De André, tra Bocca di rosa e Princesa c’è nascosta nella “Leggenda di Natale” una protagonista bambina “Avevi l’età che non porta dolori” che nella sua brevissima vita vive una violenza.

Anche Jenny di Vasco, grande fan della band:

Jenny non vuol più parlare

Non vuol più giocare

Jenny ha pagato troppo come talvolta accade quando la vita è ingrata.

Anche Coraline non è destinata a vivere l’adolescenza scoppiettante e avvincente dei suoi sogni di bambina:

Ha perso il frutto del suo ventre

Non ha conosciuto l’amore

Ma un padre che di padre è niente

Le han detto in città c’è un castello

Con mura talmente potenti

Che se ci vai a vivere dentro

Non potrà colpirti più niente

Damiano ringrazia la fidanzata Giorgia Soleri

Damiano, nel suo profilo Instagram, oltre a condividere uno scatto della fidanzata Giorgia Soleri, che ha un tatuaggio con il nome della canzone sul braccio, interviene con un post per ringraziarla, insieme ad altri, per avergliela fatta scrivere e vivere.

E’ possibile che si sia commosso pensando alla storia personale dell’influencer legata alla vulvodinia, o al percorso straordinario che la band ha fatto in questo ultimo anno. Qualsiasi donna o emozione sia musa ispiratrice del testo, di figure femminili come Coraline abbiamo bisogno. Spiegare ai giovani che tutto è possibile non è sempre produttivo. Reagire all’angoscia e alla mancanza di visione di nuove opportunità è invece doveroso, per non rischiare di rinchiudersi in un castello di disincanto. E perciò, grazie a questi ragazzi straordinari per le emozioni che ci regalano.