Coronavirus, ben 2.500 morti in Italia: altre 345 vittime e 2.989 contagiati. I casi totali sono 31.506 di cui 2.941 guariti

Altre 345 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore causa Covid19. Due giorni fa l’aumento quotidiano era invece di 349. I morti complessivi salgono cosi a 2.503, Sono 2.941 le persone che sono guarite, 192 in più di avanti ieri. Due giorni fa il dato giornaliero sulle persone guarite era di 414. A rivelarlo come al solito è stato il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

I malati sono in totale 26.062, 2989 in più di avanti ieri. Il numero totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – è arrivato a ben 31.506. Sono 2.060 i malati ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva, 209 in più rispetto a due giorni fa. Di questi 879 in Lombardia dove la situazione è drammatica.

Sono 12.894 i ricoverati con sintomi e 11.108 in quarantena domiciliare. Il dato fornito ieri 17 marzo di vittime e contagiati «è nel trend dei dati che stiamo vivendo in questi giorni. La prossima settimana potremo avere dei dati più adeguati in relazione alle misure adottate», ha rivelato Borrelli.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nello specifico i casi al momento positivi sono:

12.095 in Lombardia, 3.404 in Emilia-Romagna, 2.488 in Veneto, 1.302 nelle Marche, 1.764 in Piemonte, 1.024 in Toscana, 661 in Liguria, 550 nel Lazio, 423 in Campania, 347 in Friuli Venezia Giulia, 368 nella Provincia autonoma di Trento, 282 nella Provincia autonoma di Bolzano, 320 in Puglia, 226 in Sicilia, 192 in Umbria, 216 in Abruzzo, 112 in Calabria, 115 in Sardegna, 134 in Valle d’Aosta, 19 in Molise e 20 in Basilicata.

