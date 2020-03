Coronavirus, boom di chiamate al 112: «Posso andare a fare la spesa?»

«Posso uscire a fare la spesa?» avrebbe domandato qualcuno. «Posso andare in farmacia?» avrebbero chiesto altre persone. Il decreto annunciato esattamente due giorni fa da parte del Premier Giuseppe Conte per fronteggiare il coronavirus ha provocato un caos assoluto e smarrimento generale per tantissimi cittadini, che di recente hanno letteralmente sommerso i supermercati per fare la spesa, non sapendo invece che questi negozi non hanno avuto il consenso di chiudere.

Ieri mattina, nel giro di circa due ore, sono arrivate al 112 di Roma come minimo 2000 chiamate per quanto concerne segnalazioni e domande sul Covid19, che si aggiungono alle quasi 6000 arrivate due giorni fa.

loading...

«Abbiamo rivisto le procedure della sala operativa per separare i flussi delle emergenze più gravi, ad esempio infarti, incidenti gravi o rapine in atto, dalla gestione delle chiamate sul coronavirus – ha voluto spiegare il direttore del Nue 112 di Roma Livio De Angelis – per mantenere una buona capacità di risposta per gli eventi urgenti».

I cittadini, stando a quanto capito, hanno chiamato il 112 non solo per poter segnalare sintomi sospetti o domandare soccorsi, ma anche per avere chiarimenti sulle misure previste dal decreto.

«Posso uscire a fare la spesa?» avrebbe chiesto qualcuno. «Posso andare in farmacia?» avrebbero domandato altri. Evidentemente le misure del decreto, nonostante siano state pubblicate su siti e canali social, ma anche illustrate in diretta TV, non erano molto chiare.

Commenti

commenti